Para celebrar o Dia Internacional da Cerveja, comemorado nesta sexta-feira 7 de agosto, o e-commerce de vinhos Evino incluiu uma novidade um tanto inusitada em seu portfólio. Trata-se de uma bebida artesanal que combina 50% de cerveja lager e 50% de vinho Sauvignon Blanc, produzido nas vinhas de Casablanca, no Chile.

Além dos ingredientes, a Ilegal Vinho Maltada também mescla os processos de produção da cerveja e do vinho. A bebida leva quatro tipos de cevada maltada: Cara-Pil, que fornece espuma e consistência; Viena, que traz aromas suaves de caramelo; Melanoidina, que adiciona tons avermelhados e intensifica o caráter maltada; e Extra Pale, que produz uma cerveja com mais personalidade e corpo, com menos espuma e um sabor cremoso na boca.

Além das cevadas, a bebida leva o lúpulo Zaas, produzido exclusivamente na República Tcheca. Uma vez misturados os maltes e o lúpulo, o líquido é fermentado como uma cerveja lager.

A segunda parte da fabricação, no entanto, termina como vinho. É utilizada a uva Sauvignon Blanc do Vale Casablanca, que fornece acidez, frescura e tons cítricos.

“O resultado é uma bebida que proporciona uma sensação de frescura pela citricidade do Sauvignon Blanc, equilibrada pelas notas de cevada maltada que começam a aparecer”, diz Jessica Marinzeck, sommelière da Evino.

A Ilegal Vinho Maltada tem venda exclusiva pela Evino no Brasil. A garrafa de 750ml custa R$ 54,90 reais. Há ainda a opção de combos. 3 garrafas saem por 149,70 reais e 5 garrafas por 249,50 reais.