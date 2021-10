Evino dá superdesconto em mais de 100 vinhos italianos

Maior e-commerce de vinhos do país, a Evino sempre trabalhou bem vinhos europeus de todas as faixas de preços. Desde 2020, no entanto, a empresa está empenhada em alavancar o consumo de vinhos italianos no Brasil.

De 24 a 30 de outubro, o site participa do Festival Sabores da Itália, promovido pela Italian Trade Agency (ITA), agência do Governo Italiano ligada ao Ministério das Relações Exteriores.

Serão mais de 100 rótulos italianos com descontos significativos. “Todos os italianos que temos disponíveis estão na promoção”, conta Eduardo Souza, co-CEO da Evino. “Além do desconto do site, que pode chegar a 50%, o cliente terá um abatimento extra de 20% aplicando o cupom ITALIA20 na tela de pagamento.” Esse cupom estará disponível no próprio site ou app.

O festival conta com a participação de outras cinco redes de supermercados (Mambo, Santa Luzia, Oba Hortifruti, Super Festval e Supernosso). Além dos vinhos, essas casas devem promover uma série de produtos italianos como massas, azeites e queijos, com uma oferta de aproximadamente 300 itens com preços especiais, disponíveis nas lojas físicas e virtuais.

Consumo em alta

A iniciativa da ITA visa aumentar as exportações de produtos gastronômicos para o Brasil. Vinho é uma das principais apostas.

Em 2020, enquanto o consumo de vinho caiu em boa parte do mundo, no Brasil, ele aumentou 18%, segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV).

Entre 2019 e 2020, passou de 360 milhões de litros para 430 milhões de litros vendidos. Esse crescimento foi o maior entre todos os países associados à OIV. Isso fez do Brasil um mercado ainda mais atraente para os grandes exportadores.

As importações brasileiras de vinho, segundo dados da Ideal Consulting, cresceram 26,5% em volume e 13,6% em valor em 2020. Foram importadas 16,8 milhões de caixas de 9 litros (12 garrafas) em 2020. Desses, a Itália é responsável por 1,15 milhões de caixas de 9 litros, o que corresponde a US $32,85 milhões.

O brasileiro conhece razoavelmente e gosta bastante do vinho italiano. A Itália ocupa a quarta posição entre os países que mais exportam para o Brasil, precedida por Chile, Argentina e Portugal. É a segunda, quando falamos de países europeus. O objetivo, no entanto, é estreitar ainda mais esse relacionamento e aumentar as vendas.

“Acompanhando o expressivo crescimento do consumo da bebida neste mercado, planejamos crescer fortes nos próximos anos, ampliando a participação de mercado que, atualmente, não corresponde à oferta que a Itália é capaz de oferecer”, diz Ferdinando Fiore, diretor para o Brasil da ITA. “A Itália, de fato, é o principal país produtor da bebida, respondendo por 19% da produção mundial. Do total de aproximadamente 1.500 variedades de uvas autóctones existentes no mundo, 545 são italianas. Além disso, o país conta com mais de 30 mil vinícolas e cerca de 2 mil variedades de vinho, das quais 523 com denominação de origem”, completa Fiore.

Para atingir os resultados almejados, as parcerias com influenciadores e os principais canais de venda do Brasil são fundamentais. A Evino, por estar entre os maiores importadores brasileiros de vinhos italianos, é um natural parceiro nesse trabalho de comunicação e oferta de uma variedade cada vez mais ampla de rótulos italianos.

“Realizamos uma primeira ação em outubro de 2020 que, por apresentar resultados muito satisfatórios, justificou a realização de outras duas campanhas em 2021. Essas, até o momento, prospectam resultados ainda melhores. E em 2022 teremos muito mais”, comenta Souza.

No trabalho feito pela Evino, que participa do festival pela terceira vez (segunda este ano), os resultados já podem ser vistos. Segundo Eduardo Souza, nas duas últimas edições, a participação dos vinhos italianos no total das vendas do site dobrou, passando de 15% do volume para 30%.

“E, depois que termina a promoção, não há um efeito rebote”, diz Souza. “Pelo contrário, mantêm-se um pequeno aumento do market share dos italianos. Tudo isso está documentado, pois, como é uma ação patrocinada, prestamos contas a cada edição para o ITA.”

Live e degustação

Nesta edição, além dos descontos, a Evino vai promover uma live no seu perfil do Instagram sobre a harmonização de pizza e vinho, com o sommelier Augusto Alves, e degustação especial na Loja ao Vivo para o lançamento da versão branca do vinho italiano Grande Alberone.

Como dito acima, todos os rótulos italianos da Evino entram na promoção: os de entrada, os médios e os premium. O e-commerce, no entanto, tem um ótimo portfólio de vinhos italianos da categoria premium. Mesmo fora da promoção, os italianos são responsáveis por 35% da receita dessa categoria. “Nos dias da promoção, essa participação supera os 50%”, diz Souza.

A seguir, alguns dos vinhos que estarão com o desconto especial de 24 a 30 de outubro.