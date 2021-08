Evino aposta em caixa de vinho de 3 litros que dura até um mês

Impulsionado pela demanda pandêmica, o mercado brasileiro dos vinhos quer fazer de tudo para que você consuma a bebida mais vezes. Para alcançar esse objetivo, vale de tudo, até mesmo abrir mão da elegância das garrafas de vidro por latas coloridas que lembram cervejas e por caixas que mais se parecem embalagens de leite do que malbecs argentinos.

Mas se por um lado a aparência pode deixar a desejar na visão dos mais críticos, por outro, a maior versatilidade nas ocasiões de consumo, a praticidade de transportar a bebida e o apelo mais jovem que ajuda a conquistar novos públicos provam que os vinhos vão além das garrafas.

De olho no nicho beg in box, a Evino, maior e-commerce de vinhos brasileiro, está lançando nesta semana sua primeira marca própria de vinho na caixa, a Conchego.

Com 3 litros, o volume de vinho na caixa é equivalente a 4 garrafas comuns. Por um de um bico de plástico acoplado na lateral da embalagem, é possível servir as taças com facilidade. Na geladeira, o Conchego pode durar até um mês após aberto.

"No caso da garrafa, uma vez que ela é aberta, fica um espaço vazio, no qual o oxigênio entra em contato com o vinho e acaba oxidando a bebida, acelerando sua perda de aromas e sabores, o que costuma acontecer em cerca de 3 dias”, diz Jessica Marinzeck, sommelière da Evino. “No entanto, no formato em caixa, a bolsa que contém o vinho é flexível e o líquido é embalado a vácuo, assim vai reduzindo conforme o consumo, não deixando espaço com ar. A torneira por onde o vinho sai não permite a entrada de oxigênio na hora de servir, aumentando a conservação da bebida”, afirma.

A Bag in Box da Evino já vem com uma torneira acoplada dentro da caixa, então basta puxá-la para fora no local indicado para começar a servir. O preço da caixa é de 99,90 reais e os 3 litros servem até 20 taças, ideal para festas e comemorações em grupo (no mundo pós-pandemia).

"A linha foi criada pensando nas pessoas que gostam de compartilhar vinho em casa com a família, para quem torna um simples almoço em casa mais especial com vinho e para quem gosta da sensação de aconchego que o vinho traz”, diz Eduardo Souza, co-CEO da Evino.

A família Aconchego é composta por 3 versões: tinto (feito com a uva Tempranillo), rosé (também feito com a uva Tempranillo) e branco (uva Airén). A marca é a quarta bandeira própria lançada pelo e-commerce. Antes dela vieram os rótulos Vibra! Vivid e Solear.