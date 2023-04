Evento de moda Carandaí 25 terá 170 marcas nacionais e prevê faturamento de R$ 1 milhão por dia

Ainda que ocupe um quarteirão inteiro do bairro do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, o Instituto Brando Barbosa nunca esteve aberto gratuitamente ao público. Mas, entre os dias 4 e 7 de maio, o espaço com 12 mil metros quadrados de jardins receberá 170 marcas de moda nacionais para o evento Carandaí 25.

A conquista é de um coletivo de moda, o movimento Carandaí 25, que começou devagarinho, dez anos atrás, na sala da casa da empreendedora Tati Accioli. As dez marcas que estavam ali deram lugar a 40 no ano seguinte, e em cinco anos passou para 100, em locações cada vez maiores, o coletivo não parou de crescer.

R$ 1 milhão por dia

O faturamento de R$ 100 mil da primeira edição é assunto de um passado distante. A partir da próxima quinta-feira, a meta dos 170 designers nacionais é faturar R$ 4 milhões em quatro dias.

“Chegamos aonde sempre sonhamos: um movimento que começou dentro da minha própria casa e que hoje tem força para fomentar a economia criativa do estado do Rio de Janeiro, e de gerar oportunidades de negócios para pequenos produtores do país inteiro”, diz Accioli.

O palacete do Jardim Botânico, que abrigou recentemente a Casa Cor, será transformado em uma grande reunião de jovens talentos da moda, decoração, beleza, bem-estar, gastronomia e arte, com um restaurante assinado pela chef Joana Carvalho, do Jojô Bistrô, e um espaço de exposições criados especialmente para os quatro dias da ocupação.

Artistas como Joellington Reis, Heberth Sobral, Pirilampos do Planeta, irmãs Gelli e Safe Art farão diferentes instalações no casarão. A expectativa é que mais de 20 mil pessoas estejam por lá, movimentando a economia local e gerando novas trocas entre quem faz e quem consome.