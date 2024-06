Evento cria 'Cidade da Moto' e deve receber 800 mil pessoas e 350 mil motocicletas: veja detalhes

De 18 a 27 de julho, Brasília será palco do Capital Moto Week, um dos maiores festivais de motos e rock da América Latina. Com uma verdadeira 'Cidade da Moto', o evento ocupará 300 mil metros quadrados do Parque de Exposições da Granja do Torto. A expectativa é receber 800 mil pessoas, 350 mil motos e mais de 1,8 mil motoclubes de todo o mundo.

O festival reúne uma legião de apaixonados por motociclismo e rock. Em 2023, mais de 840 mil pessoas e 350 mil motos circularam pelo complexo, como lembra Pedro Franco, CEO do Capital Moto Week. "Mais do que asfalto, motor e óleo, para nós e nosso público, o Capital Moto Week é um estilo de vida”, afirma.

Este ano, o evento adota o mote "Desperte Seu Lado Moto Week", convidando todos a descobrirem seu lado moto. O festival oferece diversas experiências para proporcionar conforto, bem-estar e entretenimento de alta qualidade a um público exigente, majoritariamente composto por pessoas acima de 30 anos e financeiramente estabelecidas.

Atrações e Programação

O line-up traz diversidade e energia para os 10 dias de programação com mais de 100 shows de rock. A curadoria do Capital Moto Week selecionou 85 bandas de todas as regiões do Brasil, que se apresentarão nos cinco palcos da Cidade da Moto. Somando os oito headliners (Raimundos, CPM 22, Humberto Gessinger, Sepultura, Detonautas, Call The Police, Fernanda Abreu e Blitz), o festival contará com mais de 110 shows, prometendo despertar o chamado espírito Moto Week.

Capital Moto Week em números

846 mil pessoas de público circulante

370 mil motos passaram pelo complexo

100 shows com 72 bandas nos 5 palcos temáticos

298 mil m² de área, o equivalente a 25 Maracanãs

1,8 mil motoclubes

34 mil motos no passeio motociclístico

12 mil postos de trabalho diretos e indiretos

R$ 17 milhões de investimento para realizar o Festival

R$ 62 milhões foi a movimentação na economia do DF

98% de taxa de ocupação da rede hoteleira de Brasília

6 milhões de pessoas de 10 países já passaram pelo CMW desde 2004

90 ações ambientais e sociais

6,4 toneladas de alimentos arrecadadas com Ingresso Solidário

*Dados consolidados em 2023.

Ingressos

Motociclistas sem garupa e pilotando não pagam. Motos com garupa entram grátis de segunda a sexta-feira até as 18h e, aos sábados e domingos, até as 15h. Crianças de até 12 anos não pagam, desde que acompanhadas por um responsável.

Os ingressos de pedestre custam R$ 180 a inteira, no segundo lote, R$ 90 a meia, também no segundo lote, e R$ 120 o ingresso solidário no segundo lote, mediante doação de lixo eletrônico ou 1kg de alimento não perecível. A venda online é feita no site da BilheteriaDigital.com.