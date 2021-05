Eva Wilma morre aos 87, por complicações de um câncer no ovário

Na noite deste sábado (15), a atriz Eva Wilma morreu em São Paulo, vítima de complicações de um câncer no ovário. Wilma descobriu a doença recentemente, em 7 de maio, quase um mês após ser hospitalizada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratar de problemas cardíacos e renais, em 15 de abril.

A morte da atriz foi confirmada pela sua assessoria de imprensa, que também a homenagearam nas redes sociais. "Vivinha, é assim (sorridentes) que vamos lembrar de você. Obrigado pelos momentos maravilhosos que vivemos juntos e estarão eternamente em nossos corações", escreveu a equipe de Wilma no Instagram.

Em setembro de 2020, Eva Wilma comemorou 70 anos de carreira, que começou como bailarina clássica no início dos anos 50. Destacada pela dança, estreou na TV Tupi em 1953 no seriado "Alô Doçura" e, desde então, se firmou como uma das principais estrelas do país, trabalhando com os principais nomes da dramaturgia brasileira, como Armando Couto, Procópio Ferreira e seu eterno par, o ator Carlos Zara, com quem também foi casada.

Entre os sucessos da carreira está o papel das gêmeas Ruth e Raquel na primeira versão de "Mulheres de Areia", a Dinah de "A Viagem", além de "Sassaricando" e "Roda de Fogo". Mais recentemente, interpretou Baby Jane no musical "O que teria acontecido a Baby Jane?", de Charlles Miller e Cláudio Botelho, ao lado de Nicette Bruno. Em 2020, foi homenageada com o Prêmio Cesgranrio de Teatro pelo conjunto de sua carreira.

Eva Wilma deixa dois filhos e cinco netos.