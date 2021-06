Eurocopa: jogador da Dinamarca desmaia em campo e partida é interrompida

O camisa 10 da Dinamarca, Christian Eriksen, desmaiou em campo durante partida contra a Finlândia neste sábado, 12, na primeira rodada da Eurocopa.

A partida estava perto do intervalo quando o jogador caiu sozinho em campo. Percebendo a gravidade da situação, a equipe médica entrou imediatamente no gramado para tentar reanimá-lo.

Eriksen foi atendido pelos médicos por cerca de 15 minutos e precisou receber massagem cardíaca. Depois foi retirado de campo, respirando com balão de oxigênio, para uma ambulância.

No Twitter, a Uefa disse que Eriksen foi transferido para um hospital e está estabilizado após o ocorrido.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021