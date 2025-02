EuroAtlantic Airways: companhia aérea está pronta para oferecer voos entre Brasil e Portugal

A EuroAtlantic Airways recebeu, na quinta-feira, 6, autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar voos regulares no Brasil. Com essa liberação, a companhia aérea pode oferecer uma nova rota entre o Brasil e Portugal.

Até o momento, a EuroAtlantic Airways já estava autorizada a operar no Brasil por meio de voos fretados. Agora, com a nova autorização, a companhia amplia sua atuação, passando a oferecer ligações frequentes entre o Brasil e a Europa.

De acordo com a Anac, a autorização foi concedida após a empresa atender a todas as exigências regulatórias, incluindo a comprovação da capacidade operacional e o cumprimento das normas de segurança. A companhia agora pode definir diretamente com os operadores aeroportuários as rotas e frequências dos voos.

Fundada em 1993, a EuroAtlantic Airways opera diversas rotas no Atlântico Norte, incluindo destinos nos Estados Unidos, Canadá, Caribe, América Central e do Sul, África, Oriente Médio, Pacífico e Austrália. Sua frota é composta por aeronaves Boeing 767-300ER e Boeing 777-200ER.

