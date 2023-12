'Eu vou tomar um tacacá': onde provar o caldo típico do Pará em São Paulo

"Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa". A frase da música da cantora Joelma, um dos hits deste ano, fez com que o caldo típico do Pará se tornasse a comida mais pesquisada no Brasil no Google em 2023, segundo a plataforma de buscas. Ele ficou na frente de pratos como bolo alagado e salpicão de frango.

O tacacá é típico da região amazônica e tem origem indígena, sendo no Pará onde ele tenha se transformado em símbolo da cultura do estado. A receita leva, entre outros ingredientes, o tucupi (molho extraído da mandioca), alho, chicória, jambu e camarões.

Em São Paulo, há diversos restaurantes que servem o prato brasileiro. EXAME Casual selecionou alguns que merecem a sua visita.

É do Pará SP

O restaurante de culinária típica do Pará serve o famoso caldo por 45 reais. A casa diz que quem for ao endereço, no bairro Saúde, vai experimentar "sabores intensos, histórias fascinantes e pratos surpreendentes". No cardápio ainda tem açaí, a Gó frita, acompanhada de mandioca frita e arroz.

Serviço: Av. Miguel Estefno, 271, Saúde. Abre de terça a sábado das 10 às 18h; domingos das 10h às 17h.

Quintal Paraense

O restaurante tem duas unidades, uma da Augusta, dentro do Calçadão Urbanoide, e outro na Casa Verde. Ambos servem o tacacá, mas apenas no endereço da Zona Norte é servido um menu degustação (foto) com tacacá, vatapá, caruru, maniçoba e arroz paraense. Tudo acompanhando com uma farofa de chicória da casa. O menu sai por 199 reais e serve duas pessoas.

Serviço: Rua Horácio Vergueiro Rudge, 535, Casa Verde. Abre de quarta a sábado das 12h às 22h; e domingos das 12h às 17h.

Casa Tucupi

A chef acreana Amanda Vasconcelos e Silva criou um menu com diversas iguarias amazônicas, incluindo o tacacá, que sai por 38 reais no menu semanal. O prato também tem uma opção vegana com cogumelo shiitake no lugar do camarão. A própria Joelma já passou pelo local para ajudar a fazer a receita para um programa de televisão.

Serviço: R. Maj. Maragliano, 74, Vila Mariana. Funciona de quarta a sábado no almoço, das 12h às 16h30, e no jantar das 18h30 às 21h30. No domingo abre das 12h às 17h30.