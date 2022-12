Estúdio Guto Requena realiza exposição em comemoração aos 15 anos do escritório

Para celebrar os 15 anos de existência, o Estúdio Guto Requena, o escritório será aberto pela primeira vez ao público, com eventos imersivos. O palacete de 1911, tombado pelo IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), localizado na Bela Vista, foi restaurado e preservado e exibe afrescos e revestimentos originais, além de seu amplo jardim com árvores centenárias.

De 7 a 11 de dezembro, será possível visitar a exposição “Arquitetura, Inovação e Afeto: 15 anos do Estúdio Guto Requena”.

A exposição relembra a trajetória do arquiteto e seus projetos mais significativos, que vão ocupar os diversos cômodos do casarão, somando mais de 600 metros quadrados, a partir de temáticas de projeto, abrangendo uma produção ampla e diversificada: Arquitetura, Design de produto, Instalações imersivas e interativas.

"Nosso estúdio celebra 15 anos com o desafio de transformar inovação e sustentabilidade em novas oportunidades de negócios. Sempre orientados pelos usos de novas tecnologias interativas e digitais. Já são mais de 100 mil metros quadrados de escritórios desenhados pelo Estudio Guto Requena, impactando mais de 10 mil pessoas. São 10 clubes desenhados em diferentes países e mais de 10 instalações urbanas", diz Requena.

"Nossa exposição se propõe a ser uma fresta para um futuro possível, onde possamos estimular negócios relacionados a impressão 3D e produção digital, como casas e arquiteturas criadas para terem o menor impacto ambiental, como por exemplo no uso de madeira engenheirada e corte robótico”, comenta o arquiteto.

Dentre os destaques da exposição estão a nova linha de mobiliários impressos em 3D em material biodegradável. As peças são resultado de uma pesquisa extensa sobre o papel do designer como pensador de novas soluções para um futuro possível através do uso de tecnologias e materialidades com impacto mínimo no ambiente e melhor otimização de produção.

A instalação imersiva Estímulos Emocionais, obra audiovisual que convida visitantes a vestirem diferentes sensores de biofeedback (como um sensor de atividade cerebral e um de batimentos cardíacos) para se conectarem consigo e com outros e refletirem sobre a qualidade das nossas trocas e afetos com as pessoas e a cidade que habitamos e, através de alta tecnologia de visualização de dados, sentir como as emoções impactam nosso cérebro.

A Casa Pica-Pau, com método construtivo sustentável em madeira engenheirada (CLT), uma das apostas do escritório para o próximo ano.

Os vasos Era Uma Vez estreiam em 2 novas cores de edição limitada, vendidas exclusivamente durante o evento. A coleção é composta por quatro peças de tamanhos diferentes, criadas a partir do registro de fábulas que a avó de Guto contava na sua infância, captadas com um gravador em 2011 e utilizadas como base para a modelagem computacional dos vasos.

A programação também conta com brunchs, talks e uma festa de comemoração com atrações especiais na área externa. Para visitar o espaço é necessário se inscrever através do site gutorequena.com.br.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.