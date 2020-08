Estreia nesta sexta-feira a 5ª temporada de “Lucifer” na Netflix

Depois de muito aguardar, eis que chega nesta sexta-feira, 21, à Netflix, a quinta temporada da série Lucifer, que terá duas partes. E, desta vez, o protagonista Tom Ellis terá um desafio a mais. Ele fará papel duplo, já que o irmão gêmeo de Lucifer, o arcanjo Michael, decide entrar na parada.

Para quem não lembra, no fim da quarta temporada, Lucifer aceita voltar ao seu reino no inferno. É aí que surge a oportunidade de Michael assumir o lugar deixado pelo irmão. Pelo trailer divulgado, dá para se ter uma ideia da confusão que essa chegada irá causar. Todos pensarão que se trata do retorno de Lucifer, e não teria como desconfiar que esse não é o diabo original. São gêmeos idênticos e isso fará com que o tumulto se forme. Lucifer o verdadeiro, não deixará por menos, o que fica claro na temporada.

Para uma série que escapou por pouco de ser cancelada de vez, Lucifer tem uma legião de fãs que fez com que a produção fosse salva pela Netflix. É no catálogo da operadora de streaming que estão todas as temporadas anteriores. Criada por Tom Kapinos, a série mostra o diabo que, cansado de viver no inferno, decide subir à Terra e se estabelecer em Los Angeles. Agora ele é Lucifer Morningstar, dono de uma casa noturna e que auxilia a polícia a resolver casos.