Estilo industrial: diferentes modelos de racks para a decoração

Quando você pensa em design para racks, o que lhe vem à cabeça? Talvez sua resposta seja aqueles móveis mais comuns, em planos lisos, de linhas retas, feitos em materiais como MDF ou MDP.

Mas é possível compor uma decoração diferente para casa, com um visual mais despojado e jovial como o estilo industrial. Confira as ideias a seguir sobre este estilo de decoração.

O que é estilo industrial de decoração?

O estilo industrial de decoração é um dos estilos artísticos que estão mais em alta nos últimos anos.

Ele é inspirado em construções de arquitetura do início do século passado, como os famosos lofts nova-iorquinos, de pé-direito alto, grandes vãos, ambientes integrados e materiais aparentes. E estes eram imóveis geralmente destinados a um público diferenciado, que usava sua moradia também como local de trabalho e atelier.

Diante desta descrição, você já pode ter uma ideia em sua mente de como as casas em estilo industrial podem ter um visual diferente, mais despojado e repleto de elementos com um design super criativo e fora dos padrões.

Aliás, várias dessas peças são construídas com materiais reaproveitados - até mesmo de ambientes industriais, por isso o nome. E justamente esses detalhes que fazem as decorações deste estilo serem tão cobiçadas hoje.

O que podemos concluir das decorações industriais é que elas tentam justamente simular esses ambientes de arquitetura industrial. Contudo, este conceito vai só até o momento em que os espaços são adaptados às atividades de moradia, recebendo toques de elementos para ficarem mais confortáveis.

Então, pode-se dizer que o resultado dessas decorações são cenários muito bonitos, aconchegantes e cheios de estilo.

Quais são as características dos móveis industriais?

Sala com decoração estilo industrial. Sala com decoração estilo industrial.

Os móveis em estilo industrial, como citamos antes, costumam fugir do padrão tradicional. Sim, o seu design vai apresentar detalhes - principalmente medidas - que garantem a sua funcionalidade básica.

Contudo, ao olharmos para as peças uma segunda vez notamos quão diferente é o seu design. E até é possível que vários móveis se pareçam com tambores, recipientes de depósitos ou bancadas de análises laboratoriais.

Mas será que, desse modo, as decorações industriais podem parecer frias ou monótonas? De jeito nenhum.

Isso porque, assim como podemos ver nesses ambientes muitos elementos em concreto aparente e metal, por exemplo, também veremos artigos em cerâmica, madeira natural, lã, pele e mais. Somente estes artigos acrescentados às composições já podem ser o suficiente para tornar os cenários muito mais agradáveis.

De fato, a ideia não é reproduzir cem por cento uma fábrica, mas fazer referência à praticidade dos seus elementos de construção. Eles seriam mais simples, resistentes e fáceis de sofrerem manutenção.

Quase sempre também não necessitam de acabamento - talvez apenas uma envernização e tratamento anti pragas. E combinam super bem com objetos de outros estilos, como os artesanais, além de muitos vasos de plantas.

Dicas de racks que combinam com estilo industrial de decoração

Decoração com rack de metal. Decoração com rack de metal.

O rack é a maior estrela das decorações de salas de estar e de TV. Mas especialmente os racks das decorações em estilo industrial apresentam um visual totalmente diferenciado.

As peças mais comuns são feitas de madeira maciça e aglomerado de madeira com acabamento textura opaca lembrando madeira natural ou até mesmo placas de cimento. Mas tem uma segunda opção, com estrutura mais interessante, os racks de metal.

Curiosamente, alguns artistas criam lindos racks utilizando vergalhões e chapas de ferro. Uma combinação é ferro com madeira de demolição. Também é possível usar baús metálicos no lugar de racks, como apoio para as televisões.

Ou, por fim, montar um rack com placas de cimento ou canos de pvc e tábuas de madeira. O importante é manter a criatividade sempre em alta. Use os exemplos deste texto como fonte de inspiração.

Se você quiser que a sua casa fique mais descontraída ainda, cogite pintar todo ou algumas partes do rack da sua sala de estar em uma cor mais viva, como azul royal ou amarelo.

Por falar nisso, as cores primárias - o que inclui o vermelho - e secundárias - roxo, laranja e verde - são bastante utilizadas em decorações industriais para dar pequenos toques de alegria aos cenários. Pense nisso.

Gostou deste estilo de decoração? É prático e bonito, experimente em sua casa, pode ficar bem descolado!

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.