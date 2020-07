Estes são os 10 perfis no TikTok mais influentes do Brasil

Com milhões de usuários no mundo, o aplicativo TikTok, da empresa chinesa ByteDance, está ganhando popularidade no Brasil. E como foi o caso em outras redes sociais e no YouTube, o app já possui seu grupo próprio de influenciadores.

Um estudo da HypeAuditor, site que analisa tendências nas redes, mostra que a taxa de engajamento dos criadores no Brasil é 20% superior à média mundial. Essa taxa leva em consideração curtidas, comentários e compartilhamentos divididos pelo número de visualizações.

O perfil @yasminartdrawing tem uma taxa de 22,5% e possui o maior número de seguidores no país, 9,6 milhões.

A jovem que publica vídeos curtos de artes e outras produções criativas supera a visibilidade de celebridades brasileiras com grande fama em outras redes e fora delas, como o youtuber Whindersson Nunes, a atriz Maisa Silva e a cantora Anitta.

Segundo o estudo, 56,8% dos usuários no Brasil são mulheres entre 13 e 24 anos.

Confira os 10 principais perfis de influenciadores do TikTok no Brasil: