Este relógio do Mickey pode ajudar no tratamento de distrofia muscular

Em um primeiro olhar, é só um relógio com o Mickey Mouse indicando as horas. Mas é uma peça assinada por Gérald Genta, “o Picasso da relojoaria”, uma lenda que teve a ousadia de combinar personagens de desenhos animados com relojoaria de alta complexidade a partir de 1984.

Agora sob a liderança de Michel Navas e Enrico Barbasini, e por iniciativa de La Fabrique du Temps Louis Vuitton, a equipe Gérald Genta está comemorando o 100º aniversário da Disney, bem como o 50º aniversário do primeiro relógio do mestre em seu próprio nome, em 1973.

O relógio com o alegre Mickey Mouse na icônica caixa octogonal Gérald Genta foi criado para a venda de caridade Only Watch 2023, que arrecada fundos para pesquisas sobre a distrofia muscular de Duchenne. As peças que irão a venda acabam de ser anunciadas. Os relógios serão leiloados em Genebra no dia 5 de novembro.

Doença afeta 1 em 3.500 crianças

A Only Watch foi criada em 2005 por Luc Pettavino com patrocínio do príncipe Albert II de Mônaco. A intenção é arrecadar fundos para pesquisas sobre a distrofia muscular de Duchenne (DMD) por meio do leilão de relógios únicos.

A DMD é uma doença genética que afeta 1 em cada 3.500 meninos, entre eles o filho de Luc e Monique, Paul, que faleceu aos 21 anos e cujo diagnóstico foi a gênese do projeto. As consequências desta condição genética são um enfraquecimento progressivo de todos os músculos, incluindo o coração, a perda da capacidade de caminhar e da autonomia global.

Desde então, graças à mobilização da indústria relojoeira, o leilão bienal entrou para o calendário da relojoaria, tanto para marcas como para colecionadores. A organização de caridade por trás do Only Watch, a Association Monégasque contre les Myopathies, já arrecadou cerca de 100 milhões de euros, que ajudaram a financiar progressos científicos.

Os fundos arrecadados na Only Watch ajudaram a criar uma rede internacional de laboratórios públicos e privados focados no desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas, como terapia gênica, terapia celular e reparo de ácidos nucléicos mutantes.

A organização de caridade já financiou mais de 50 investigadores em todo o mundo e conectou mais de 200 deles através de mesas redondas e iniciativas para aceleração dos trabalhos. Também foram criadas duas organizações de biotecnologia.

Relógios de até 700.000 euros

Entre os relógios que irão a leilão em novembro também está uma peça da JC Biver, de outro ícone do segmento, Jean-Claude Biver. O modelo Catharsis é uma interpretação singular de um turbilhão com repetidor de minutos, sem exibição aparente das horas.

Feita em titânio, a peça combina artesanato com técnicas únicas de cravação de pedras, marchetaria de pedra e guilhoché. Sem ponteiros, o mostrador exibe um padrão aparentemente aleatório de 89 safiras, em três dimensões, para dar um efeito natural do movimento das ondas do mar. O movimento automático combina repetidor automático de minutos com turbilhão e tem 72 horas de reserva de marcha.

A Only You espera arrecadar entre 500.000 e 700.000 euros com a venda da peça da marca de Biver. No total serão vendidos 65 relógios no leilão. O relógio de Genta citado no começo do texto é uma das atrações dos lotes.

Para essa primeira participação no projeto Only Watch a equipe de Genta desenhou uma combinação diferente: Mickey Mouse e um repetidor de minutos com função minuto retrógrado. O movimento in house tem 80 horas de resrva de marcha.

A caixa octogonal é feita em ouro branco, um design característico apreciado por Gérald Genta. O mostrador esmaltado champlevé exibe um sorridente Mickey Mouse esmaltado segurando um bolo de aniversário no alto com uma mão - uma referência ao 100º aniversário da Disney e à 10ª edição do Only Watch.

O relógio está avaliado entre 350.000 e 500.000 euros. É caro, mas o motivo é nobre.