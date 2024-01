Estaleiro italiano expande atendimento em Balneário Camboriú

Com unidade de produção no Brasil desde 2010, a italiana Azimut Yachts segue conquistando clientes brasileiros por meio de suas embarcações sofisticadas e tecnológicas. Além da fábrica, a marca conta com lounges de atendimento na costa brasileira e acaba de inaugurar mais um espaço, desta vez, na cidade catarinense de Balneário Camboriú, na Marina Tedesco (Barra Sul).

Clientes e interessados pela marca que visitarem o lounge, poderão conhecer de perto a embarcação da linha esportiva Azimut, a Atlantis 51. O modelo se difere por combinar a característica esportiva em estilo “open” com hard top com o conforto e a sofisticação de espaços para lazer, refeições e pernoite.

Atlantis 51 Dinette.

O atendimento novo lounge, assim como a exposição embarcação Atlantis, de 51 pés, segue até 20 de fevereiro na Marina Tedesco.

“Após a região Sudeste, o Sul do Brasil concentra a maior participação de clientes da marca. Dessa forma, buscamos ampliar de forma constante os nossos canais tanto de serviços como de atendimento, já que oferecemos um produto muito específico que envolve uma série de experiências. Por isso, instalar um lounge de atendimento em uma localização estratégica como a cidade de Balneário Camboriú, onde temos inúmeros clientes, é uma forma de aproximar ainda mais o cliente com a marca”, diz Francesco Caputo, CEO da Azimut Yachts.

Atlantis 51 Master Cabin.

A Atlantis 51 combina esportividade com elegância e é ideal para um final de semana em alto conforto sobre as águas, porém, sem deixar de lado os espaços apropriados para pernoite, já que inclui 3 cabines, áreas para lazer, convivência e refeições, sem falar da alta tecnologia, mobiliário e acabamentos de alto padrão ao estilo italiano.