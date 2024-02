Estaleiro italiano apresenta novos modelos de iates que serão produzidos no Brasil

O estaleiro italiano Sessa Marine dá mais um passo significativo em sua estratégia de expansão global ao introduzir novas linhas de produtos no mercado. Uma das novidades é o retorno da produção da linha Sessa Open no Brasil, com modelos emblemáticos como o KL27 e a estreia do elegante KL40.

Os dois modelos serão produzidos em solo brasileiro na cidade de Palhoça (SC) na Grande Florianópolis, mantendo as características originais do produto.

Sessa KL40: Esportivo e elegante

A KL40 possui design esportivo, com casco robusto que garante alto desempenho e eficiência no consumo de combustível. Com capacidade para atingir com segurança 50 nós, seus motores de 1200 HP oferecem uma experiência de navegação que combina velocidade e conforto.

Esportiva e clássica, a KL40, reflete o mais puro estilo italiano, mantendo o conceito e a elegância tão característicos da marca Sessa Marine. No interior, a atenção aos detalhes está presente com as amplas janelas laterais panorâmicas, que preenchem o barco de luz e oferecem uma vista deslumbrante do oceano.

O cockpit da KL40, um dos pontos fortes e mais originais da embarcação, é espaçoso e versátil, com sofás conversíveis em espreguiçadeiras e balcões laterais eletro-hidráulicos, proporcionando um ambiente convidativo para desfrutar do mar e da natureza. Com uma variedade de opções adicionais, como o T-top esportivo para maior conforto, a KL40 é uma embarcação com personalidade e presença, ideal para quem busca experiências extraordinárias.

Sessa KL27: Elegância e performance

A KL27 personifica a elegância e a modernidade em uma embarcação compacta. Seu design jovem e esportivo é complementado por características de alto conforto, como o pé direito elevado na cabine, uma cama confortável e um banheiro com lavabo.

No convés externo, a mobilidade é garantida pelo espaçoso console central e pelo sofá em formato "L", proporcionando uma circulação fácil e acessível a todos os ambientes. Destaca-se também o sistema de cobertura com um toldo removível discretamente guardado na proa. Equipada com motorização de popa de até 350 HP, a KL27 oferece um desempenho excepcional, combinando estabilidade, facilidade de manobra e eficiência de combustível.