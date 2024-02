Carnaval em São Paulo? 26 restaurantes e bares que você precisa conhecer

No fervor do carnaval paulistano, explorar a rica cena gastronômica de São Paulo se torna uma experiência tão essencial quanto os desfiles e blocos de rua. Com uma infinidade de opções para todos os paladares, os restaurantes da cidade oferecem uma jornada culinária única durante o feriado mais animado do Brasil.

Se estiver na maior cidade do país nos dias da principal festa popular brasileira, tem lugares que não podem faltar no seu roteiro. EXAME Casual selecionou alguns que valem a sua visita. Monte seu roteiro e divirta-se.

Bar Brahma

Bar Brahma.

O Bar Brahma, é sinônimo de carnaval. Localizado no histórico cruzamento da São João com a Ipiranga, a casa é um ótimo ponto de encontro para esse carnaval, além de sua programação normal, no dia 10 de fevereiro os clientes podem curtir muito samba com o Naninha, que promete animar a tarde acompanhada de uma boa feijoada. Além disso, o bar ainda terá a presença de escolas de samba paulistanas que vão deixar a folia ainda mais especial.

Serviço: Av São João, 677, Centro. Abre de segunda a quarta das 11h à 1h; quinta a sábado das 11h às 2h; domingo das 11h à meia-noite.

Jacaré Brasa e Chope

Localizado na Vila Madalena, próximo a rota dos bloquinhos, oferece um cardápio completo de brasa, drinques e o clássico chopp que promete agradar os foliões. Além disso, a casa também conta com uma carta de drinques autorais e é o espaço perfeito para curtir a temporada de carnaval.

Serviço: Rua Harmonia, 305, Vila Madalena. Abre terça e quarta, das 11h30 às 23h30; quinta, sexta e sábado das 11h30 à 1h; domingo das 11h30 às 20h.

Riviera Bar

Riviera.

No coração de São Paulo, no bairro da Consolação, é ícone do entretenimento, e não ficaria de fora do roteiro de carnaval. A casa que nunca dorme é ideal para ser ponto de encontro, esquenta ou after dos bloquinhos, aberta 24h o Riviera está pronto pra te receber neste carnaval a hora que for.

Serviço: Avenida Paulista, 2.584. Horário de funcionamento: 24 horas.

Bar Orfeu

Com ambiente leve, descolado e regado a muita brasilidade também é uma ótima opção para quem quer curtir o carnaval longe da muvuca e perto de muita comida boa e drinks autorais refrescantes. É localizado no térreo do Edifício Vila Normanda, ao lado do Copan,

Serviço: Av Ipiranga, 318, bloco A. Abre de segunda a quarta das 12h à meia-noite; quinta e domingo das 12h à 1h; sexta e sábado das 12h às 2h.

Salve Jorge

Uma ótima opção tanto para quem está no centro como para quem está na Vila Madalena, com duas unidades, a programação da casa conta sempre com muita música ao vivo além de um menu recheado de drinks e petiscos.

Serviço: Rua Aspicuelta, 544, Vila Madalena | Praça Antonio Prado, 33, Centro. Vila Madalena: terça, quarta e quinta: 17 - 01h | sexta: 17 - 02h | sábado e feriado: 12 - 02h | Domingo: 12 - 01h. Centro Histórico: seg: 12h - 19h | terça: 12h - 21h | quarta a sexta: 12h - 23h | sab e feriados: 12h -19h | dom: 12h - 18h.

Bar Posto 6

O bar foi um dos primeiros destinos da boemia paulistana e está localizado na badalada Rua Aspicuelta, na Vila Madalena. Reunindo entretenimento, hospitalidade e boa gastronomia é outra ótima opção para pular carnaval com os amigos.

Serviço: Rua Aspicuelta, 644, Vila Madalena. Abre de terça a sexta das 16h às 2h; sábado e feriado das 12h às 2h; domingo das 12h à 1h.

Love Cabaret

A casa que é parque de diversão dos adultos, celebra a diversidade cultural nesse carnaval. As festas programadas para acontecerem nos dias 6 e 13 de fevereiro evocam memórias dos carnavais de cabarés da década de 1950. O estabelecimento terá apresentações artísticas especiais, com uma atmosfera glamourosa e sofisticada inspiradas no período de 1950, com toda sua autenticidade em manifestações através do corpo. E para curtir tudo isso, a casa convida seus clientes a irem fantasiados! Os ingressos podem ser adquiridos no site.

Serviço: Rua Araújo, 232, República. Abre de terças a quinta das 19h à 1h; sextas e sábados das 19h às 3h.

Abaru Por Priceless

Abaru por Priceless

Se a ideia é aproveitar o carnaval em segurança com toda a família e sem abrir mão da diversão, o Abaru Por Priceless é o lugar certo pra isso. Localizado no centro de São Paulo, com uma vista panorâmica de tirar o fôlego, a casa está preparando muitas atrações especiais para quem quer cair na folia. No sábado, 10, o chef Onildo Rocha irá preparar um buffet de feijoada.

Para bebericar e petiscar, o Abaru Por Priceless terá um menu regular da casa. No bar de drinques, destaque para as bebidas autorais, a cerveja artesanal da casa, chopes e as opções não alcoólicas para as crianças. Para participar dessa festa, é recomendado realizar as reservas antecipadas, que inclui uma caipirinha clássica de limão como cortesia. As reservas antecipadas serão confirmadas mediante um pré-pagamento de R$ 50, que será descontado da comanda posteriormente.

Serviço: R. Formosa, 157 – Centro Histórico. Funciona segunda das 12h às 15h30. Terça, quarta, quinta: das 12h às 15h30 e das 18h às 23h. Sexta e sábado: das 12h à meia-noite, sem intervalo. Domingo e feriados: das 12h às 18h.

Café zinn

Durante o feriado de carnaval o café zinn, marca afetiva criada pela empresária Daniela Coelho, estará com suas lojas abertas na capital paulista (na Rua Haddock Lobo e no Shopping Iguatemi) funcionando em horário especial. O café é uma opção de passeio para aqueles que desejam fugir da folia, ou até mesmo, recarregar as energias antes ou depois do bloquinhos. Uma das sugestões é a bebida Carbon espresso assinada pela influenciadora Malu Borges. Composta por café, gelo, spicy mango e heavy cream de caramelo, é uma ótima pedida para quem busca se refrescar e repor a energia nos dias de festa.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1574. Vai funcionar das 8h às 20h. Shopping Iguatemi - Av. Brg. Faria Lima, 2232 - Piso Térreo. Vai funcionar das 14h às 20h.

Tappo

Prato do Tappo.

Sob o comando dos sócios de longa data Benny Novak e Renato Ades, a Tappo Trattoria reabriu em grande estilo no Edifício Paquita, em Higienópolis, bairro onde também está o aclamado Ici Bistrô, dos mesmos proprietários. Entre as novidades de seu menu estão o Ragú alla Genovese- massa curta, cebola e carne cozidas lentamente por 6 horas, tomate e vinho tinto e o Granchio - tagliarini com caranguejo, molho de tomate e nduja.

Serviço: Rua Alagoas, 475 – em frente à Praça Buenos Aires. Funciona de terça a quinta das 12h às 15h; e das 19h às 23h. Sexta das 12h às 15h, e das 19h às 23h30. Sábado das 12h às 16h, e das 19h às 23h30.

Evino

As unidades de Moema, Higienópolis e Pinheiros, por onde circulam muitos blocos, terão horários e ações especiais como happy hour, degustação temática e ativação com Vibra, o vinho em lata da Evino. De terça, 6, a sexta de Carnaval, dia 9, a partir das 17h, as lojas terão Happy Hour (R$ 59,90), para quem quer degustar de diversas taças de vinho, sem limitação. São oferecidas duas opções de tintos, uma de branco e uma de rosé, que podem variar de acordo com o público e estoque de cada loja.

Serviço: Pinheiros - R. Dep. Lacerda Franco, 452. Abre sexta e sábado das 10h às 20h; domingo: 10h às 17h; segunda e terça: 10h às 20h; quarta (Cinzas): 12h às 20h. Moema - Av. Pavão, 683 - Recanto Paraíso. Funciona: sexta e sábado: 10h às 22h; domingo: fechado; segunda e terça: 10h às 22h; quarta (Cinzas): 12h às 22h. Higienópolis - Praça Vilaboim, 103 - Consolação. Funciona sexta e sábado: 10h às 23h; domingo: 10h às 18h; segunda: 10h às 20h;

terça: 10h às 22h; quarta (Cinzas): 12h às 22h.

Selvagem

O restaurante dos sócios Leo Sanchez e Eduardo ‘Papel’ Vitale, donos do renomado Vista São Paulo, está localizado dentro do icônico Parque Ibirapuera, e oferece boa gastronomia em um espaço integrado à natureza. No comando da cozinha, o Chef Filipe Leite, que já passou por lugares como La Frontera e o Jacarandá, explora a brasilidade nas receitas, em criações com bastante técnica, uso da grelha, reforçando o lado rústico dos pratos.

Serviço: Portão 5, Parque Ibirapuera - Avenida Quarto Centenário, 454. Horário de funcionamento no carnaval:

sábado das 12h às 17h e das 19h30 às 23h30; domingo das 12h às 17h; segunda: das 12h às 17h; terça: das 12h às 17h e das 19h30 às 23h30. Quarta-feira: fechado.

Amadeus

É no bairro do Jardins que um dos mais tradicionais restaurantes de peixes e frutos do mar, o Amadeus, torna-se o lugar ideal para quem busca tranquilidade, sombra e comida fresca. Com uma agradável varanda para receber os comensais nos dias mais quentes, as opções são a porção de ostras, vindas de criações próprias da família Masano em Santa Catarina. Outra sugestão é o já tradicional cuscuz paulista com opção na versão mini ou médio para compartilhar.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 807, Jardins. Abre de segunda a sexta das 12h às 15h30; 19h às 23h; sábadp das 12h às 17h; e das 19h às 23h; domingo das 12h às 18h.

Arturito

Com funcionamento normal durante o carnaval, a casa dos sócios Paola Carosella e Benny Goldenberg conta com algumas opções de pratos que abraçam para dar aquela dose de conforto depois da folia. Entre eles, Tagliolini de espinafre feito na casa com molho de quatro formaggi – scamorza, querciola, parmesão e tulha (R$86); e o suculento ensopado de grão de bico, abóbora e espinafre com coentro e pimenta, pedida vegana (R$89).

Serviço: Rua Artur de Azevedo, 542, Pinheiros. Abre de terça a sexta, das 12h às 15h; sábado e domingo, das 12h às 16h. No jantar, de terça a sábado, das 19h às 23h.

Atzi

Atzi.

No Atzi, os foliões podem repor a energia de forma prática, rápida e saborosa. Sem garçons, os pedidos deverão ser feitos diretamente no caixa e retirados no balcão. O menu fixo é formado por cinco tacos clássicos: Al Pastor, com abacaxi e carne de porco assada no “trompo” (grelha vertical composta por tijolo cerâmico trazido do México); Asada, recheado com carne e guacamole; chicharrón, com suculentos pedaços de torresmo crocante; sobrecoxa de frango grelhada; e mix de cogumelos defumados. Os valores variam de R$ 18 a R$ 20.

Serviço: Rua Mourato Coelho, 1233. Abre de segunda a quinta das 18h às 23h; sexta das 18h às 23h30; domingo das 12h às 17h.

Bottega Bernacca

Nada melhor do que uma boa bolonhesa para curar a ressaca. Na Bottega Bernacca, a receita clássica com base de molho de tomate e carnes cobre o rigatoni al dente, finalizado na mesa em frente ao cliente. Para quem prefere pratos com queijo, o cacio e pepe com limão é a pedida certa. O prato é finalizado com bottarga, mas os vegetarianos podem aproveitar sem as ovas.

Serviço: R. Padre João Manuel, 826. Funciona de terça a sexta das 12h à 15h, e das 19h às 23h30; sábado e domingo das 12h às 17h. Itaim - R. Amauri, 244. Funciona de terça a sexta das 12h à 15h30, e das 19h às 23h30; sábado das 12h às 23h30; domingo das 12h às 18h. Bottega Bernacca – Shopping Iguatemi - Av. Brg. Faria Lima, 2232

Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h 3- às 15h30, e das 19h às 22h30; quinta e sexta das 11h30 às 22h30; sábado e domingo das 12h às 22h. Melo Alves - Rua Dr. Melo Alves, 769. Funciona todos os dias das 19h às 23h30

Cais

É em um antigo e aconchegante sobrado na Vila Madalena, que os amigos Adriano de Laurentiis e Guilherme Giraldi criaram o Cais. A casa, com atmosfera que mescla ares náuticos a uma construção tradicional - hoje, escassa - no badalado bairro de São Paulo, funciona normalmente durante o carnaval, com um serviço extra na quarta-feira de cinzas, dia 14 de fevereiro. Além do já habitual jantar, nesta data a casa também abre para o almoço, das 12h às 15h. Para comer, uma pedida fresca e levemente picante para intercalar com a folia: crudo de peixe com crisp chilli.

Serviço: R. Fidalga, 314 - Vila Madalena. Funciona no almoço na sexta das 12h às 15h, no sábado e domingo das 12h às 16h. No jantar abre de quarta a sábado das 12h às 16h.

Corrutela

Quer recarregar as energias entre blocos? O novo menu do Corrutela é totalmente personalizável: dividido em algumas seções, as pedidas são avulsas e você pode montar a sua mesa combinando os itens que quiser. Não tem regra, nem certo ou errado – a dica é montar uma mesa bastante farta para continuar na folia depois!

Serviço: Rua Medeiros de Albuquerque, 256, Vila Madalena. Abre de quarta a sábado das 12h às 16h; e das 19h às 23h; domingo das 12h às 16h. Segunda e terça fechado.

Ping Yang

A casa serve preparos tailandeses para esquecer a bebedeira do dia anterior. Na mesa ou no balcão, passeie pelo menu e inicie a viagem com o Gai Golek, espetinho de frango banhado quatro vezes no curry. Se precisar de algo mais potente, vá direto para o Gaeng Panaeng Moo, um curry vermelho intenso à base de amendoim e porco. Os vegetarianos também têm vez com o Gaeng Panaeng Jay, com vegetais no lugar da carne. Não esqueça a sobremesa: o Kanom Tom, dumpling de cocada servido com leite de coco morno, foi feito para afagar o estômago.

Serviço: R. Dr. Melo Alves, 767 - Jardins. Funciona sexta e sábado das 19h às 23h45; segunda a quarta, das 19h às 23h; domingo (dia 11) fechado.

Santana Bar

Santana Bar: clássicos da coquetelaria e criações do mixologista Gabriel Santana na aprazível casa no bairro de Pinheiros, em São Paulo

Com uma variedade de coquetéis autorais e clássicos, o Santana Bar, de Gabriel Santana, oferece uma experiência única para quem quer aproveitar ao máximo o espírito festivo do Carnaval fora ou entre bloquinhos! Não deixe de conferir o Aventureiro, que representa uma das 9 personalidades da carta autoral da casa criada a partir do teste 16personalities, que leva Ketel One com infusão de Jatobá, Shrub de Jabuticaba com Vinagre de Mel, Licor Dom Benedictine Limão Siciliano e Bitter de Laranja.

Serviço: Rua Joaquim Antunes, 1.026, Pinheiros. Telefone: (11) 99105-6699. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17 às 23 horas; sábado, das 14 às 23 horas; e domingo, das 14 às 20 horas.

Trattorita EVVAI

A nova casa do chef Luiz Filipe Souza é uma ótima opção para recuperar as energias dos que pularam nos blocos de Pinheiros e região. Entre as opções, estão as pizzas servidas no Bar Evv.ita, localizado na parte da frente da Trattorita, e o cardápio de massas e assados disponíveis no salão.

Serviço: Rua Joaquim Antunes, 260 - Pinheiros. Abre de segunda a domingo das 12h às 15h; e das 19h à meia-noite.

Votre

Comece pela famosa Croûte au Fromage, pão e queijo são sempre boa pedida para rebater a ressaca. Na receita do Votre, a fatia de campanha vem com cebola caramelizada e uma generosa quantidade de queijos dourados. Ostras frescas e uma das melhores batatas fritas da cidade também vão bem. Peça um suco de tomate bem temperado para acompanhar.

Serviço: R. Natingui, 1548 - Pinheiros. Funciona sexta (9) das 12h às 15h e das 19h às 23h30; sábado (10) das 12h30 às 23h30; domingo (11) e segunda (12) das 12h30 às 17h; terça (13) das 12h30 às 23h; quarta (14) fechado.

Santo Grão

O loca está com novas ofertas de brunch. Mergulhe nos deliciosos Ovos Turcos ou Ovos Mexidos Orgânicos com Queijo do Serro, ou se delicie com um Avo-Toast que vai aguçar seu paladar. Potencialize seu dia com um Smoothie, escolhendo entre Potássio+, Pitaya ou Campo Verde, e desperte seus sentidos com o recém-lançado café Microlote Diamante.

Serviço: Oscar Freire: Rua Oscar Freire, 413, Jardins. Domingo a quarta-feira das 8h às 23h; quinta a sábado, das 08h à meia-noite. Morumbi: Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, (Condomínio Morumbi Corporate Towers), Santo Amaro. De segunda a sexta-feira das 8h às 20h; sábado e domingo, das 9h às 18h. Cidade Jardim: Av. Magalhães de Castro, 12.000 – Shopping Cidade Jardim 2º piso. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 20h.

Simone Ristorante

Tiramissu do Simone Ristorante. O chef Simone Paratella extrai o melhor da alta culinária de Alba, uma das regiões mais gastronômicas e estreladas da Itália - são quase 30 restaurantes com uma ou mais estrelas pelo Guia Michelin. Não deixe de provar o Cruda all'Albese, um tenro filé mignon batido na faca, Brisure di Tartufo e espuma de grana padano (lascas de trufa com espuma de queijo grana padano). Serviço: R. Pedroso Alvarenga, 677 - Itaim Bibi. Funcionamento: terça a sexta das 12h às 15h; e das 19h às 23h. Sábado: das 12 às 16h; e das 19 às 23h. Lepos Bar Para o happy hour, descubra a razão pela qual as empanadas da casa do Lepos Bar se tornaram um petisco tão amado entre os clientes ou mergulhe na história da Fugazzeta, uma pizza argentina que conquistou o coração do bar, e explore a jornada de sua Croqueta de Jamon e a frescura marítima do seu vinagrete de polvo, servido com pão caseiro. Ou deleite-se com os coqueteis autorais de sua carta, como o Drink Wasabi, um dos mais pedidos.

Serviço: Rua Vicente Leporace, 1.078, Campo Belo. Funcionamento: segunda a quarta das 18h às 23h; quinta a Sábado das 18h à meia-noite.

Momokuri

Abrace a cultura Izakaya no recém-inaugurado Momokuri em Pinheiros, em frente ao Arlete e a mais nova empreitada de Monica Cury. Com uma vibe semelhante ao estabelecimento irmão, o Momokuri oferece um ambiente informal com mesas na calçada, atendendo a uma clientela predominantemente de 30 a 40 anos, e um cardápio meticulosamente elaborado de comidas e bebidas asiáticas.

Serviço: R. Vupabussu, 91 - Pinheiros. Abre terça e quinta das 17h30 à meia-noite. Quinta e sexta, das 17h30 à 1h; sábado das 12h à 1h; e domingo das 12h às 19h.