Essa pequena vinícola brasileira foi eleita a melhor de 2024 por prestigiado guia internacional

Dom Pérignon, Veuve Clicquot e Deutz são marcas icônicas de champanhe, mundialmente reconhecidas. Mais do que um simples espumantes, essas maisons transformaram seus nomes em sinônimos de sofisticação e excelência. Os olhares atentos dos apaixonados por vinhos ao redor do mundo sempre estão voltados para elas.

No entanto, uma pequena vinícola em Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, despertou a atenção do renomado guia Descorchados, que anualmente avalia rótulos da Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Peru e Bolívia. Na edição de 2024, a Vita Eterna foi eleita a Vinícola Revelação do Ano.

Com apenas 4 hectares de vinhedos, a produção anual da Vita Eterna é de cerca de 20 mil garrafas – modesta se comparada às grandes vinícolas, que chegam a superar 1 milhão de garrafas. A propriedade está localizada no coração da Denominação de Origem de Pinto Bandeira, a primeira D.O. exclusiva para espumantes fora da Europa.

A gestão é familiar, conduzida por Rosana Tocchetto, seu marido Tito e o filho Eduardo. O trio optou por cultivar as uvas Pinot Noir e Chardonnay, tradicionais dos grandes champanhes, para seus espumantes.

Vita Eterna, vinícola do Rio Grande do Sul. (Divulgação/Divulgação)

Mesmo sendo um projeto jovem, iniciado em 2020, os espumantes da Vita Eterna já estão entre os mais bem avaliados do país. O Vita Eterna Nature, por exemplo, recebeu a nota 94 no Descorchados, sendo vendido por R$ 158 na loja da vinícola. Este espumante, feito com vinhedos jovens, segue o método tradicional de fermentação em garrafa, com dois anos sobre as borras, e é descrito como vibrante e cheio de energia.

O Descorchados destacou a vinícola como “uma descoberta”. “É possível que, até agora, a Vita Eterna tenha passado despercebida. Se for o caso, convidamos você a descobri-la”, recomenda o guia. Atualmente, os rótulos da vinícola estão disponíveis em 90 pontos de venda na cidade de São Paulo.

O que é a Denominação de Origem?

A Denominação de Origem Altos de Pinto Bandeira é a primeira do Novo Mundo, exclusiva para espumantes, excluindo apenas aqueles produzidos na Europa. Localizada no Rio Grande do Sul, a D.O. cobre 65 km², dos quais 76% estão em Pinto Bandeira, 19% em Farroupilha e 4% em Bento Gonçalves. A região abriga vinícolas renomadas como Aurora, Don Giovanni, Geisse e Valmarino.

A obtenção da D.O. levou cerca de uma década e foi concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Para o consumidor, isso garante que os produtos seguem rigorosos parâmetros de qualidade e produção. As regras da D.O. exigem que os espumantes sejam feitos com uvas Chardonnay, Pinot Noir ou Riesling Itálico, com sistema de condução em espaldeira e segunda fermentação na garrafa, método conhecido como champenoise.