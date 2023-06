Espresso ou coado? São Paulo Coffee Festival retorna à Bienal de São Paulo

De sexta-feira, 23, a domingo, 25, a Bienal do Parque Ibirapuera receberá mais uma edição do São Paulo Coffee Festival. A segunda edição do evento na cidade espera ultrapassar os 15 mil visitantes.

Com edições em Amsterdã, Cidade do Cabo, Londres, Los Angeles, Milão e Nova York, o evento apresenta a cultura do café para o público através de atividades como degustações, oficinas interativas e sensoriais e workshops com especialistas.

Mais de 100 marcas participarão do evento, apresentando um crescimento de 60% em relação ao ano passado.

A experiência com café especial continua sendo a protagonista do evento, que além da presença de cafeterias e micro torrefações, traz para o público apresentações como o Latte Art ao vivo, e receitas de drinques clássicos e contemporâneos feitos a partir do grão e técnicas de vaporização.

O festival apresenta ainda o retorno da Copa Barista, campeonato que premiará os melhores competidores na preparação de espressos, cappuccinos e filtrados.

"O segundo ano desse evento tão importante para a categoria de Café Especial vem para reafirmar a história que está sendo construída. Assim como acontece nas outras capitais do globo, esse projeto é pensado a longo prazo, com cuidado a cada edição. E para esse ano, levamos em consideração os feedbacks dos participantes e visitantes do ano passado para, assim, oferecer a melhor experiência para o consumidor", diz Caio Alonso, diretor da Café Editora e organizador do São Paulo Coffee Festival.

Gastronomia e música

A edição 2023 ocupará todo o piso térreo e o primeiro andar da Bienal e conta com uma variedade ainda maior de experiências gastronômicas e culturais. Na área ‘A Cozinha’, chefs convidados apresentarão dicas de harmonização com café e receitas especiais. O evento conta, ainda, com um espaço dedicado a Torrefação para quem quer conhecer mais sobre o processo.

Outro destaque será a área musical e de alimentação. Este ano, a seção ‘Café & Música’ é inspirada no formato do projeto em Londres e estará localizado em um espaço central do festival, com maior destaque às atrações musicais.

Na área externa do pavilhão, ficará a área de alimentação, 50% maior que na edição anterior.

Junto à Cervejaria Tarantino, o festival elaborou uma cerveja especial para o evento. Os visitantes poderão conhecer a bebida exclusiva durante os três dias da iniciativa, no Beer Bar. A Coffee Lager (5,1%) do festival é uma cerveja do estilo Vienna Lager com infusão de café Catuaí Amarelo da Serra da Canastra.

Os ingressos custam a partir de R$80 (diária). Já na bilheteria, durante os dias de Festival, o preço vai para R$ 100. O passaporte para os três dias custa R$160; e a categoria VIP (ingressos limitados) sai a partir de R$170, que além da participação no evento com todas as atrações, inclui entrada exclusiva, direito ao kit com ecobag, um drink especial + brindes e acesso à área VIP, localizada no mezanino.

Serviço

Data: 23, 24 e 25 de junho. Sexta-feira (23) das 14h às 21h, sábado e domingo (24 e 25), das 10h às 18h.

Local: Fundação Bienal de São Paulo. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana, São Paulo – SP

Ingressos: R$80 (diária); R$160 (passaporte para os 3 dias de evento); a partir de R$170 (VIP). Vendas através da Ticket 360.