Ermenegildo Zegna inaugura primeira loja Pop Up em São Paulo

O Triple Stitch, ícone da italiana Ermenegildo Zegna, ganha, nos meses de outubro e novembro, lojas Pop Up nos dois principais shoppings da cidade de São Paulo.

No JK Iguatemi, a Pop Up é dedicada ao principal modelo de tênis da marca, e estará à disposição do público até 20 de novembro, em frente à loja da Zegna no shopping. Já no Iguatemi São Paulo, a Pop Up fica aberta até o dia 23 de novembro.

As Pops Ups Triple Stitch da Zegna em São Paulo trarão ao consumidor da marca diversos modelos do icônico tênis, além de uma nova experiência física da marca no Brasil, com um cenário moderno e totalmente inovador.

O Triple Stitch segue a proposta de sustentabilidade da marca, que conta com lã reciclada feita a partir de fibras que utilizam fios reaproveitados e tecidos recuperados em todas as etapas do processo de fabricação. Disponível nas cores branco, off-white, azul, preto e cinza, o Triple Stitch pode ser facilmente combinado com outras peças.