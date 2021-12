Eriksen, da Inter de Milão, começa a treinar em antigo clube da Dinamarca

Christian Eriksen, meio-campista dinamarquês da Inter de Milão, começou a se exercitar no campo de treinamento de seu time de juventude da Dinamarca na esteira da recuperação de uma parada cardíaca durante a Euro 2020, disse um porta-voz do clube nesta quinta-feira.

Eriksen, de 29 anos, não joga desde a parada cardíaca, que ele sofreu enquanto corria perto da lateral do campo durante o jogo inaugural da Dinamarca contra a Finlândia no torneio em junho. Ele recebeu um atendimento que salvou sua vida em pleno campo.

"Eriksen nos procurou, ele está treinando por conta própria agora", informou um porta-voz do Odense Boldklub (OB) à Reuters.

"É natural para ele, já que ele jogou aqui na juventude e mora na esquina. Estamos muito felizes de poder oferecer instalações de treinamento para ele."

Eriksen jogou com o OB e depois se juntou ao Ajax de Amsterdã em 2008, onde se tornou jogador da seleção. Ele se transferiu para o Tottenham Hotspur em 2013, disputando a final da Liga dos Campeões de 2019, e assinou com a Inter de Milão no ano passado.

A autoridade médica da Itália impede Eriksen de atuar na liga italiana devido a uma regra que proíbe o uso do cardioversor desfibrilador que foi implantado no jogador, disse a Inter em outubro.

Os campeões italianos também disseram que estão dispostos a dispensar o meio-campista dinamarquês.