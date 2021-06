Erick Jacquin perdoa McDonald's e faz publicidade para a marca

O chefe de cozinha Erick Jacquin não só perdoo a rede de fast-food McDonald's como também fez propaganda para a marca.

Em um novo vídeo publicado em sua conta no Instagram, dessa vez, um conteúdo patrocinado, o francês que ficou famoso no Brasil por apresentar os programas culinários "Masterchef" e "Pesadelo na cozinha" diz que perdoa a "derrapada" do restaurante.

Gerenciamento de crise

O novo posicionamento de Jacquin faz parte de um esforço do McDonald's para lidar com um estresse causado pelo chef à Arcos Dourados Brasil.

Em um vídeo publicado em seu Instagram há cerca de duas semanas, e que continua no ar, com mais de 700 mil visualizações, Jacquin reclamou de um pedido que fez no restaurante via delivery.

"Acabei de fazer um pedido para entregar na minha casa desse lugar que é muito conhecido, o fast-food mais conhecido do mundo", disse. "O sanduíche veio colado com o sorvete: sanduíche frio e sorvete derretido. Os Nuggets com molho nem vieram, não foram entregues", reclamou.

Jacquin também havia falado que a rede não era profissional e que não daria uma nova chance para a marca.

O que diz o McDonald's?

“Cada reclamação que recebemos é uma oportunidade de identificarmos uma falha e poder corrigi-la. Temos diversas iniciativas para estarmos cada vez mais próximos do nosso consumidor, mas para isso é imprescindível ter uma escuta ativa, ou seja, ouvi-lo pelos diferentes canais de comunicação, e ter a agilidade para fazer as adaptações necessárias na velocidade exigida”, afirmou João Branco, CMO do McDonald’s no Brasil, em posicionamento oficial.

“Agradecemos ao chef Jacquin por nos dar a chance de reforçar nosso compromisso de tornar a experiência do McDelivery cada vez melhor para todos os consumidores. Hoje 1,5% dos nossos clientes do delivery têm alguma reclamação sobre o serviço e nosso grande objetivo é chegar o mais perto possível de zero”, disse Branco.

O conteúdo patrocinado postado na conta de Jacquin foi ao no último domingo. Nele, o chef aparece dublando uma paródia da música “Rita”, de Tierry, dizendo que desculpa a marca e que “sua ausência está fazendo mais estrago que a sua vacilação”.