Entregador vítima de racismo ganha moto – e não foi do Luciano Huck

Matheus Pires foi vítima de racismo ao fazer uma entrega em um condomínio em Valinhos, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira, 7, e assim se tornou personagem de uma notícia triste. No mesmo dia, o apresentador Luciano Huck prometeu dar a ele uma moto nova. Mas foi passado para trás por outro apresentador de TV.

O humorista Matheus Ceará se antecipou e hoje, no sábado 8, localizou o entregador, que mora em Campinas, próximo à cidade de Valinhos. Ceará estava junto com o produtor de eventos Douglas Oliveira. O comediante do SBT presenteou seu xará com uma moto Factor, da Yamaha, de 150 cilindradas. “Nós é ligeiro ou não é?”, comentou Ceará nos stories da sua conta no Instagram, junto com Matheus Pires.

Eles entraram no carro de Ceará e foram conversando, em direção à concessionária. No caminho, Matheus Pires foi falando dele. “Quem é o Matheus?”, perguntou o comediante. “O Matheus é esse cara que você está vendo, que trampa de motoboy, é testemunha de Jeová, então aprendeu a ser modesto, a ser calmo. “É casado, tem filho?”, continuou Ceará. “Sou solteirão na vida, manda mensagem aí”, brincou.

“Não é uma moto igual a que o Luciano Huck vai dar”, brincou Douglas Nascimento. “Eu estou dando a moto para o moleque trabalhar e o Luciano Huck tem que dar a moto para ele de passeio. Tem que ser uma 1.100 cilindradas, viu Luciano, uma BMW”, provocou Matheus Ceará.

Matheus Pires contou que a moto que ele tinha acabou com o motor fundido. Para trabalhar, usava a moto do pai. “Agora tá rolando moto de tudo quanto é lugar pra mim”, brincou. “Isso já mudou a minha vida.”

Na concessionária, Matheus subiu na moto vermelha. Ceará disse que o documento ficaria por conta de Douglas Oliveira, que concordou, rindo.

No fim dos stories, Matheus Pires agradeceu pelo apoio de todos e pela valorização dos motoboys. “Obrigado a todos que estão me seguindo, estou famoso”, riu.

O triste episódio de racismo está rendendo popularidade ao entregador. Matheus Pires já tem 1,5 milhão de seguidores do Instagram. Na bio de sua conta consta já um contato de assessoria de imprensa.