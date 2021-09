Entidade de clubes europeus rejeita plano de Copa do Mundo bienal

As Ligas Europeias, entidade que representa as competições de clube profissionais do continente, rejeita firme e unanimemente as propostas de se realizar a Copa do Mundo a cada dois anos.

A organização é a mais recente de vários participantes do esporte a expressar preocupações com os planos da Fifa para um Mundial bienal.

"As Ligas trabalharão junto com os outros participantes para impedir que entidades que governam o futebol tomem decisões unilaterais que prejudicarão o futebol doméstico, que é a fundação de nosso setor", disse a associação em um comunicado nesta quinta-feira.

Seguindo uma sugestão feita pela Federação de Futebol da Arábia Saudita no início deste ano, a Fifa está realizando um estudo de viabilidade para saber se pode levar adiante a ideia ambiciosa.

"Competições novas, competições reformuladas ou competições ampliadas para o futebol de clubes e de seleções em nível continental e/ou global não são soluções para os problemas atuais de nosso esporte em um calendário já congestionado", acrescentou o comunicado das Ligas Europeias.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse na quarta-feira que há "jogos internacionais insignificantes" demais e que tal sistema não é saudável para o esporte, acrescentando que um novo calendário para o futebol masculino provavelmente será adotado até o final de 2024, quando o ciclo atual termina.