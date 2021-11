'Encanto' da Disney lidera bilheteria do Dia de Ação de Graças

A Disney recuperou seu lugar de direito no topo das paradas de bilheteria do Dia de Ação de Graças. Encanto, a nova fábula musical animada do estúdio, arrecadou 40 milhões de dólares desde quarta-feira, uma contagem robusta num momento em que o público familiar não vinha mostrando ansiedade para voltar aos cinemas.

É uma tradição da Disney lançar um filme para a família perto do feriado e o desempenho de Encanto, uma animação aclamada pela crítica, serve como um sinal promissor de que os pais estão ganhando confiança para levar seus filhos pequenos de volta às salas de cinema.

A arrecadação total de cinco dias do filme é consideravelmente menor que a registrada por lançamentos recentes do estúdio no Dia de Ação de Graças, como Frozen II em 2019 (123,7 milhões de dólares), WiFi Ralph: Quebrando a Internet em 2018 (84,6 milhões de dólares) e "Viva – A Vida É uma Festa" em 2017 (71 milhões de dólares).

No entanto, Encanto conseguiu o melhor fim de semana de abertura para um filme de animação durante a pandemia. Isso é notável porque os filmes voltados para as multidões familiares têm tido dificuldades para vender ingressos e, em um ano normal, a animação costuma ser um dos gêneros de maior bilheteria.

Os espectadores também se animaram com o drama policial da MGM Casa Gucci, que arrecadou 14,2 milhões de dólares no fim de semana tradicional e 21,8 milhões de dólares nos primeiros cinco dias de lançamento, provando que ainda há público para dramas adultos desde que Lady Gaga seja destaque em um papel principal.