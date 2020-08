Empresário Celso La Pastina morre de covid-19

O presidente do grupo La Pastina, Celso La Pastina, morreu nesta quinta-feira, 20 de agosto, vítima de complicações cardíacas causadas pela covid-19. O empresário, que era uma figura emblemática no mundo do vinho e da gastronomia, era o dono das marcas La Pastina, World Wine e do restaurante Enosteria Vino e Cucina.

Apreciador de vinhos e da alta gastronomia, começou a trabalhar com o pai em 1978, aos 20 anos de idade. Após a expansão da industria de alimentos criada em 1947 pelo patriarca da família, Vicente La Pastina, Celso se dedicou também no mercado de vinhos, passando a ser considerado um dos grandes impulsionadores do crescimento do setor no Brasil com a abertura de 14 lojas próprias espalhadas no Brasil.

Em 2011, o empresário também adquiriu a importadora e lojas Fasano. Até hoje desenvolve os produtos da marca, como massas, molhos, azeites, conservas e panetones, todos trazidos da Itália.

Apreciadores de vinhos e especialistas da alta gastronomia lamentam a morte de La Pastina, por muitos tido como um visionário em trazer para o país rótulos de vinhos orgânicos e biodinâmicos.