Empresa cresce na pandemia ao levar depilação a laser indolor a domicílio

Indolor e definitiva. Esses dois adjetivos soam muito bem para quem procura um método de depilação, e para os negócios da Freshen Spa, serviço gaúcho de depilação a domicílio. Comandado por Fabianne Alves, a ideia de levar o serviço para a casa dos clientes surgiu com a pandemia e vem crescendo desde então. Em conversa com Casual, Alves conta sobre o empreendimento e os planos para este ano.

Prestes a completar 14 anos em 2021, a marca One Spa estava há cinco anos planejando expandir os negócios. Em Porto Alegre, são três unidades próprias de Alves e quatro franquias (sendo três no Rio Grande do Sul e uma no Espírito Santo). Os spas contam com tratamentos que vão de massagens relaxantes a criolipólise (queima de células de gordura com frio) e lifting facial.

Após pesquisas sobre os melhores equipamentos para depilação definitiva, Alves chegou à tecnologia alemã VCSEL, que consegue aproveitar melhor a energia aplicada ao distribuir de forma homogênea. Pronta para iniciar o novo tratamento nos spas, a pandemia freou os planos da gaúcha de Guaporé. “Eu havia comprado os equipamentos para as minhas unidades e aí veio a pandemia. Os equipamentos já estavam me esperando no aeroporto há mais de 15 dias, e quando fui buscar foi uma sensação estranha, com o local totalmente vazio”, conta.

Porém, a empresária não perdeu tempo e começou a matutar em como pôr em atividade os novos itens adquiridos. “Tive um insight e coloquei como teste. Chamei algumas das minhas clientes mais exigentes do spa para testarem a depilação em casa, e foi super aprovado”, conta com alívio ao relembrar.

Alves acredita que o segredo do sucesso da marca está no atendimento dos funcionários. “Nossos atendentes são enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais com especialidade em estética. Quando pensei em levar nossos funcionários para a casa dos clientes, queria que fossem profissionais que passassem confiança em segurança, principalmente pelos riscos de contaminação do coronavírus. Com isso, o padrão de atendimento precisou ser ainda melhor, com uso de EPIs e assepsia. Nossos funcionários levam embora todo o lixo para ser descartado em nossos pontos”, comenta Alves.

Outro detalhe que atrai clientes para o tratamento estético, é o laser indolor. Diferente de outros equipamentos, o utilizado pela Freshen Spa tem ponteira ultra refrigerada a -9°C, que cria uma crosta de gelo. Em contato com a pele, essa camada proporciona efeito anestésico e elimina o desconforto durante a sessão. O spa garante ser o primeiro no mundo no segmento de depilação a laser em casa.

Tal tratamento de eliminação de pelos vem atraindo não só mulheres, como o público masculino. “Ainda há um grande preconceito dos homens com tratamentos estéticos, mas os clientes sentem uma sensação de exposição menor com o spa em casa. Assim, muitos homens procuram pelo nosso serviço.”

Entrada de um dos spas da rede One Spa. Entrada de um dos spas da rede One Spa.

Fabiane comenta ainda que muitos dos seus clientes masculinos são atletas de alto rendimento, que procuram por privacidade nos atendimentos.

Além da fidelização dos clientes, a rede atrai franqueados, que não precisam desembolsar parte dos lucros para alugar um espaço. São 350 mil de investimento para a franquia, que já inclui todas as tecnologias, equipamentos e treinamentos. “O retorno é de 12 a 18 meses, com faturamento médio mensal de 80 mil reais”, explica a empresária que prevê para este ano a abertura de 44 novas franquias do Freshen Spa, sendo 12 na capital paulista, com crescimento de R$ 5 milhões em faturamento. Para 2025, o número projetado é de 125 unidades Freshen Spa.