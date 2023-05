Em viagem aos anos 80, Riachuelo lança collab com a Gallerist, das irmãs Cassou

Em sua primeira coleção collab do ano, a varejista de moda Riachuelo, do grupo Guararapes, se juntou ao grupo de moda e lifestyle Gallerist, das irmãs Amanda, Carolina, Fernanda e Mariana Cassou.

Com peças das marcas Framed, Allmost Vintage (para a qual também foram criadas peças de casa) e Edamami (essa última se moda infantil), a coleção será vendida, inicialmente, apenas pelo site da Riachuelo e tem tíquete médio de R$ 350.

“As collabs são um caminho eficiente e criativo para alcançar o público e aumentar a visibilidade da nossa marca”, diz Thais Castro, Head de Marketing da Riachuelo. A varejista já fez parcerias com estilistas nacionais como Cris Barros e Martha Medeiros, por exemplo, além de ter coleções com nomes internacionais como Donatella Versace, Karl Lagerfeld e Moschino. A coleção lançada na segunda metade de 2021 com a grife italiana Moschino esgotou em seis horas no site.

Intitulada “Gallerist para Riachuelo”, a coleção reforça a busca por uma moda mais abrangente e durável por meio de uma qualidade superior dos materiais e da mão de obra, além de conectar o consumidor Riachuelo com as principais tendências do mercado. A marca Framed, por exemplo, tem influência de artistas do movimento cubista, texturas inspiradas em tapeçarias e mobiliário dos anos 1980. Já na Allmost Vintage, materiais como laise, tricoline, fio tinto e viscose acetinada dão vida às peças numa cartela de cores P&B.

Com alto valor agregado nas peças, a coleção busca atender diversos públicos brasileiros. São desde peças de alfaiataria até itens mais ligados ao conforto. A coleção tem peças em tricot, saias, pijamas, blazers, camisas, casacos, vestidos de veludo e a tendência de calças com pregas e cós alto. Em destaque, há itens com toque artsy nas cores preto e branco e xadrez em tons terrosos.

A campanha tem forte presença nas redes sociais e traz curadoria de moda com os best sellers da marca. A campanha foi protagonizada por suas fundadoras, as irmãs Cassou ao lado da sócia Luiza Ortiz.