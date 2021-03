Em Israel, 500 pessoas vacinadas assistem a show após meses de confinamento

Centenas de pessoas vacinadas contra o coronavírus assistiram um show ao ar livre na sexta-feira (5), organizado pela prefeitura da cidade israelense de Tel Aviv - o primeiro desde o início da pandemia.

Os aproximadamente 500 sortudos tiveram que usar máscara de proteção, o que não os impediu de dançar a música do cantor de pop Ivri Lider, no estádio de futebol de Bloomfield.

"É realmente genial, estou feliz e aguardo o show com impaciência", declarou Reut Gofer à AFP ao chegar no estádio.

"Espero que seja o começo de um período em que possamos voltar à vida real", acrescentou.

Para entrar no estádio, os espectadores tiveram que apresentar um certificado do Ministério da Saúde que comprova sua vacinação com duas doses do produto da Pfizer-BioNTech, que está fornecendo vacinas rapidamente ao país em troca de receber os dados biomédicos sobre o efeito do tratamento.

Israel, onde mais da metade da população recebeu pelo menos a primeira dose da vacina, começou a sair de seu terceiro confinamento progressivamente no início de fevereiro.

O acesso aos eventos culturais, academias e hotéis está aberto no momento apenas para os que possuem o certificado de vacinação.

Um total de 796.465 pessoas foram oficialmente infectadas pela covid-19 em Israel e 5.834 morreram por causa da doença.

"Como a maioria de nossa população já está vacinada, depois de um ano de covid, finalmente podemos abrir nossas atividades culturais e de lazer", disse Eytan Schwartz, porta-voz da prefeitura de Tel Aviv.

"Estamos organizando esses eventos porque queremos ter acesso à cultura de novo, queremos voltar à nossa vida de antes. Espero que possamos encher este estádio como antes, com 30.000 pessoas", acrescentou.