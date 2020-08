Em aniversário de 60 anos, Antonio Banderas revela que está com covid-19

Antonio Bandeiras, que completa 60 anos nesta segunda-feira, informou que foi diagnosticado com covid-19. Em uma rede social, o ator disse que está de quarentena e que não apresenta muitos sintomas, além de estar “um pouco mais cansado do que o normal”.

“Gostaria de acrescentar que estou relativamente bem, apenas um pouco mais cansado do que o normal e confiante para me recuperar o mais rápido possível, seguindo as indicações médicas que espero que me permitam superar o processo infeccioso que sofro e que as pessoas estão afetando todo o planeta”, escreveu Bandeiras no Twitter.

Quiero contaros lo siguiente… pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

O ator acrescentou: “Vou aproveitar esse isolamento para ler, escrever e descansar, continuar fazendo planos para começar a dar sentido aos meus recém-liberados 60 anos que vieram carregados de desejo e ilusão”.

Bandeiras não informou em qual cidade está passando a pandemia. Nascido em Madrid, o ator tem residência principal em Surrey, Inglaterra, e casas na Espanha e em Nova York.

Seu filme mais recente, “Dor e Glória”, de Pedro Almodóvar, ganhou muitos elogios e rendeu uma indicação ao Oscar 2020 na categoria de melhor filme internacional.