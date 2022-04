Elon Musk nega doação após descobrir aposta de Bill Gates contra a Tesla

O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, confirmou no fim desta semana que as imagens que reproduzem uma conversa sua com Bill Gates, que vazaram nos últimos dias, são reais. Na troca de mensagens, Musk se recusa a conversar sobre doações com o fundador da Microsoft por causa do seu investimento que aposta na queda do preço das ações da empresa de veículos elétricos.

A informação foi publicada no Twitter (veja abaixo), quando um usuário da rede social divulgou as imagens e, numa segunda publicação, marcou o perfil de Musk, perguntando se elas eram reais. As imagens sugerem que os "prints" da conversa foram tirados do celular do próprio Musk, já que são as suas mensagens que aparecem na cor verde.

So apparently Bill Gates hit up @elonmusk to discuss “philanthropy on climate change” but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on $TSLA. Bill said he hasn’t closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) April 22, 2022

Após uma curta troca de mensagens em que organizam um encontro, o homem mais rico do mundo é bastante direto: "Você ainda tem meio bilhão de dólares em posições vendidas da Tesla?". Bill Gates confirma: "Sinto dizer que ainda não as fechei", antes de completar que "gostaria de discutir possibilidades de filantropia".

A resposta de Elon Musk é ainda mais objetiva: "Desculpe, mas eu não posso levar a sua filantropia sobre mudanças climáticas a sério quando você tem uma posição massiva contra a Tesla, a empresa que mais tem buscado resolver as mudanças climáticas".

Operar vendido no mercado financeiro significa que um investidor tomou uma ação emprestada para vendê-la, acreditando que, no futuro, seus preços serão mais baixos, para então recomprá-las. É uma forma de apostar no fracasso de uma empresa ou ativo.

No Twitter, Musk confirmou a veracidade das imagens divulgadas, mas afirmou não ter sido responsável pela divulgação. Ele não confirmou a data em que as mensagens foram trocadas e também demonstrou não estar muito preocupado com o vazamento: "Ouvi de diversas fontes que Bill Gates tinha meio bilhão contra a Tesla, por isso perguntei a ele, então não é algo exatamente confidencial".

Os dois bilionários já tiveram várias rusgas no passado discutindo e descordando um do outro sobre os mais variados temas. A pandemia da covid-19 foi um dos mais recentes, mas a troca de farpas inclui até afirmações como quando Gates disse que Elon Musk "não seria o próximo Steve Jobs".