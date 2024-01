Elon Musk brasileiro: empresário capixaba promete lançar carro elétrico nacional em 2024

Muitos entusiastas do setor automobilístico se lembram do Gurgel, o carro elétrico brasileiro que chegou mais perto de ser produzido em larga escala em território nacional. O sonho da década de 1970 teve alguns empecilhos, como o peso das baterias na época (hoje são bem mais leves) e a autonomia. Quase 50 anos depois, o Brasil está mais perto de ter um carro elétrico para chamar de nacional, com o Lecar.

Idealizado pelo empresário capixaba Flávio Figueiredo Assis, o processo de desenvolvimento já está bem avançado. Em fevereiro, o primeiro carro da marca, o protótipo do Lecar Model 459, seguirá para uma série de homologações em Londres, na Inglaterra, onde será submetido a avaliações de impacto, aerodinâmica e simuladores de segurança. Essa etapa terá duração de até nove meses. Depois disso, o produto entrará em linha de produção.

A promessa é colocá-lo no mercado brasileiro em dezembro de 2024. O preço deve ficar em R$ 279 mil, e a autonomia da bateria é de 400 quilômetros, segundo o fabricante. A estimativa é produzir 300 veículos por mês já no primeiro ano de fabricação, gerando R$ 1 bilhão de faturamento. O foco das vendas será a Grande São Paulo, especialmente entre a capital paulista, Campinas e São José dos Campos, onde a empresa deve investir em uma rede de infraestrutura para recarregamento de bateria.

O capital é 100% próprio, mas a expectativa é fazer o IPO (oferta pública inicial) em 2025. 'Além de um projeto que favorece a mobilidade e a sustentabilidade, nosso objetivo é fazer com que o Brasil seja visto de forma valorizada, assim como sempre deveríamos ser vistos. Somos a oitava economia do mundo e ainda não tínhamos nenhuma montadora nacional. Vamos mudar o rumo da história', explica o empresário.

Desenvolvimento do Lecar Model 459

Lecar Model 459: design brasileiro.

Cerca de 35% das peças do Lecar Model 459, o primeiro veículo da empresa, serão importadas da China. Motores e baterias virão do fabricante chinês Wiston, que também fornece para outras duas gigantes do setor. O restante será produzido no Brasil.

'Nosso país é privilegiado, com matéria-prima apropriada e abundante para a produção de carros 100% elétricos', diz Flávio Figueiredo Assis.

Desde 2022, a sede da Lecar está em Alphaville, na Grande São Paulo, e a planta industrial fica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde estão empresas do setor, sendo a maior a Marcopolo, que produz ônibus. A equipe da Lecar conta com 30 profissionais, muitos deles com passagens importantes por empresas como a histórica Gurgel, Troller, JPX, Ford, Toyota, Nissan e Marcopolo.

Elon Musk brasileiro

Flávio Figueiredo Assis.

A comparação com o bilionário Elon Musk não se dá apenas pela criação de uma empresa de carros elétricos, mas também pela trajetória empreendedora. Flávio Figueiredo Assis nasceu na pequena cidade de Guaçuí, no interior do Espírito Santo. Formado em Direito e Contabilidade, Assis se mudou para a capital capixaba em busca de uma vida melhor.

Iniciou sua carreira como bancário e pouco tempo depois partiu para o empreendedorismo, com a criação da Financial Contabilidade, que, sob gestão do primeiro funcionário e agora sócio, Iledson Luiz Fracalossi, se tornou referência em benefícios fiscais, atendendo mais de 400 clientes.

Logo depois, criou a Lecard, uma administradora de cartões PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) que chegou a uma movimentação anual de R$ 1 bilhão, fornecendo para mais de 600 prefeituras e órgãos públicos e mais de 3 mil empresas privadas. Em 2022, vendeu a companhia com o intuito de acelerar um sonho ainda mais potente: criar a primeira montadora de carros elétricos do Brasil.