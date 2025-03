Eletrodoméstico de luxo, adorado por chefs: empresa brasileira quer levar marca a todo o Brasil

A Viking Range mudou as cozinhas residenciais há 40 anos, ao introduzir fogões de nível profissional, estabelecendo o padrão americano para a cozinha moderna de luxo. Seus produtos rapidamente se tornaram sinônimo de desempenho e design para chefs renomados. A chegada dessa marca ao Brasil agora será facilitada por uma nova parceria com o Grupo Elettromec.

A empresa brasileira assumiu a distribuição exclusiva das marcas norte-americanas Middleby, que incluem as incônicas Viking Range e Sedona by Lynx, como parte de sua estratégia de expansão no segmento de eletrodomésticos premium no Brasil. A partir de maio, os produtos estarão disponíveis nas 11 lojas da marca no país, acompanhados pela assistência técnica e pela rede de suporte já estabelecida pela Elettromec.

Bruno Hofman, CEO do Grupo Elettromec, afirma que o objetivo é alinhar o projeto de expansão da empresa com a introdução da Viking Range no mercado brasileiro. Embora o empresário não revele valores exatos, ele antecipa que o faturamento da Elettromec deve dobrar neste ano, com a abertura de mais lojas. "A Viking deve representar entre 7% e 10% do faturamento", explica Hofman.

Os consumidores brasileiros poderão adquirir inicialmente as séries 3 e 5 da Viking Range, que incluem uma linha completa de produtos, como fogões, geladeiras e máquinas de lavar louça. As opções oferecidas são de alta performance e design sofisticado, alinhadas ao que há de mais moderno no mercado de eletrodomésticos de luxo.

O fogão da série 5, uma das linhas mais luxuosas da Viking Range, se destaca por sua tecnologia avançada. Ele conta com um forno em modo de convecção, uma característica comum em cozinhas profissionais. Além disso, as portas do forno são 20% maiores, proporcionando melhor visibilidade da cavidade interna e maior espaço para o preparo dos alimentos.