Elenco de Harry Potter se reúne em especial pelos 20 anos da saga

Em comemoração aos 20 anos da saga de filmes do menino que sobreviveu, o elenco de "Harry Potter" vai se reunir no especial "De volta a Hogwarts", cuja estreia será em dia 1º de janeiro de 2022 na HBO Max.

"Feliz 20º aniversário, Potterheads!", escreveu no Instagram a atriz Emma Watson, que fez o papel da bruxa mais inteligente de sua idade, Hermione Granger. "Esperamos que vocês aproveitem o 20º aniversário de Harry Potter: De volta a Hogwarts, que será transmitdo no dia de Ano Novo, 1º de janeiro na HBO Max. Há muito pelo que esperar".

No mesmo post, ela aproveitou para compartilhar seus sentimentos pela franquia. "Harry Potter era minha casa, minha família, meu mundo, e Hermione (ainda é) minha personagem fictícia favorita de todos os tempos. Acho que um jornalista uma vez disse que era irritante quantas vezes durante uma entrevista eu mencionei a sorte que tinha e comecei a contar ... MAS EU SEI BEM! E ainda sei", afirmou.

Watson disse sentir orgulho não só pelo trabalho que o elenco entregou à franquia, mas também "como as crianças que se tornaram jovens adultos que trilharam esse caminho".

"Eu olho para meus colegas membros do elenco agora e estou muito orgulhosa de quem todos se tornaram como pessoas. Estou orgulhosa de termos sido gentis um com o outro, apoiando-nos mutuamente e sustentando algo significativo".

A atriz, que também ganhou destaque no live action do clássico "A Bela e a Fera", agradeceu aos fãs por todo o apoio ao longo dos anos, bem "depois do último capítulo encerrado".

"A magia do mundo não existiria sem vocês. Obrigada por lutar para torná-lo um lugar tão inclusivo e amoroso. Ainda sinto falta da equipe que fazia esses filmes o tempo todo. Obrigada por todo o seu trabalho árduo também — sei que suas contribuições às vezes são esquecidas".

