Ednaldo Rodrigues é eleito o novo presidente da CBF

O ex-presidente da Federação Baiana de Futebol (FBF) Ednaldo Rodrigues foi eleito nesta quarta-feira como novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até 2026, após o afastamento de Rogério Caboclo por acusação de assédio sexual a uma funcionária da entidade.

Rodrigues, que chegou a ocupar interinamente o comando da CBF após o afastamento de Caboclo, era o candidato único e foi eleito com quase a totalidade de votos, em eleição realizada após uma decisão judicial.

Apenas a Federação de Alagoas e a Ponte Preta não votaram em Ednaldo. Participaram da eleição as federações estaduais, cujos votos tiveram peso 3; os clubes da Série A, com peso 2, e os clubes da Série B, com peso 1.

“Que esta entidade seja dos filiados, das federações, dos clubes da Série A, da B, da C, da D, do futebol brasileiro. E que nenhuma interferência externa possa subjugar este trabalho. Neste momento, quero agradecer a todos vocês de uma forma penhorada, por esse apoio, por esse decisivo não ao preconceito", disse Rodrigues em seu discurso.

"E dizer que, juntos, queremos construir um futebol brasileiro que seja de pureza, de transparência, em que os clubes possam ter voz, não só votos. Que eles desenhem o que é melhor para todos eles. Que as federações coloquem seus nomes na modernidade do futebol brasileiro", acrescentou.

O ex-presidente Caboclo fora afastado do cargo em setembro do ano passado por decisão da Assembleia-Geral da CBF devido a uma acusação de assédio sexual a uma funcionária. Ele já estava afastado previamente desde junho após a revelação da denúncia.

Quem é Ednaldo Rodrigues

O dirigente nasceu em Vitória da Conquista, na Bahia, e tem 68 anos. Formado em ciências contábeis, tem especialização nas áreas de auditoria financeira e de gestão administrativa. Rodrigues foi jogador de futebol amador nas décadas de 1970 a 1980. Tão logo sua passagem pelos gramados se encerrou, Ednaldo passou a se dedicar à administração esportiva.

Sua primeira experiência como dirigente foi como presidente da Liga Conquistense de Desportes Terrestres. No ano de 1992, Ednaldo Rodrigues passou a ser diretor do departamento do interior da Federação Baiana de Futebol (FBF) até o ano 2000. Em 2001 foi eleito presidente da FBF, para o qual foi reeleito em outras duas oportunidades.

Ednaldo Rodrigues permaneceu na presidência da federação até 2018, quando passou a ocupar a cadeira de vice-presidente da CBF. No cargo de vice-presidente da entidade nacional, Ednaldo Rodrigues seguiu trabalhando por um futebol mais justo, principalmente com as regiões que mais precisavam de investimento. Orgulhoso de sua origem nordestina e de ser um dirigente negro, sempre teve sempre atuação destacada na área social por meio de projetos do futebol.

Com informações da Reuters