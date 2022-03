Edega indica os vinhos tintos ideais para beber durante o ano todo

Quem é que nunca questionou a si mesmo se abrir uma garrafa de vinho tinto é a decisão mais adequada nos dias quentes de verão? Tradicionalmente associado ao frio, essa variedade da bebida pode ser muito mais versátil do que você imagina.

A pedido da Casual, o e-commerce Edega, do francês Philippe de Nicolay Rothschild, indica 3 rótulos de tintos que vão bem em qualquer estação do ano, independente da temperatura marcada no termômetro.

Em parceria com a EXAME, a Edega oferece ainda descontos exclusivos aos leitores, mesmo para os não associados ao clube da marca. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”. Confira a seleção da Edega para este final de semana:

Côte du Rhône Rouge 2018

Descrição: Um Côte du Rhône muito prazeroso, com boa complexidade aromática e bastante elegância. A boca impressiona pelo equilíbrio entre mineralidade e taninos muito finos. Lindo final com notas de frutas negras e azeitona. Realmente um Côte du Rhône que pode "competir" sem vergonha com outros vinhos de denominação mais famosa da região. A família McKinley continua fazendo um trabalho exemplar que impressiona mais a cada safra! Preço: 160,00 reais no edega.com.

Bourgogne Pinot Noir 2019 JP Brun

Um Pinot Noir que atrai imediatamente pela intensidade de fruta. o vinho evolui para aromas florais e de ervas aromaticas. Na boca o vinho ê bem equilibrado entre uma boa acidez e uns taninos macio e elegante. Final intensa que volta nas frutas vermelhas e negras como a cereja. Um Pinot Noir maduro , solar lembrando suas origens do Beaujolais mais quente que na regiao vizinha da Borgonha. Uma bela alternativa a descubri rimperativamente para os amantes dessa casta. Preço: 270,00 no edega.com.

Radici e Filari Dolcetto Piemonte Svicc! 2019

Acorda! É o que significa Svicc em antigo dialeto Piemontês. E podemos dizer que esse tinto fresco vai acordar os nossos sentidos! Uma bela cor rubi com reflexos púrpura e um bom brilho já avisa sobre a juventude desse Dolcetto. Um nariz que equilibra entre a doçura e o frescor das pequenas frutas vermelhas e frutas do bosque, com um toque de frutas secas. A primeira impressão em boca são as frutas frescas e crocantes mas, quando o vinho ocupa mais volume, mostra todo seu caráter com belos taninos. O Emanuele Buganza avisa que ele gosta de vinhos que remetem a um prazer imediato mas que têm, no fundo, o potencial de evoluir na taça e também na garrafa - aqui temos o melhor exemplo dessa filosofia. Preço: 310,00 no edega.com.