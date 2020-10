Eddie Van Halen morre vítima de câncer aos 65 anos

Eddie Van Halen, considerado um dos maiores guitarristas de rock de todos os tempos, faleceu nesta terça-feira (6) devido à complicações de um câncer na garganta.

O anúncio da morte de Van Halen foi feito por seu filho, Wolf Van Halen, no Twitter. “Não acredito que estou escrevendo isso, mas o meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu a sua longa luta contra o câncer nesta manhã. Ele era o melhor pai que eu poderia ter. Todos os momentos que compartilhei com ele dentro e fora do palco foram presentes. Meu coração está quebrado e não sei se irei me recuperar”, escreveu ele.

Segundo o site de notícias TMZ, Eddie fez viagens entre os EUA e a Alemanha por 5 anos para fazer quimioterapia. Embora tenha sido fumante durante anos, ele acredita que havia desenvolvido o câncer na garganta por causa de uma palheta de metal que costumava segurar na boca há mais de 20 anos.

A banda Van Halen foi criada por Eddie e seu irmão, Alex Van Halen, em 1970 e sua carreira foi uma coleção de sucessos.