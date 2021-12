Eddie Redmayne estrela nova versão do musical 'Cabaret'

O ator ganhador do Oscar Eddie Redmayne volta ao West End de Londres para uma nova produção do musical "Cabaret", que estreou no domingo.

Redmayne interpreta Emcee ao lado da estrela do cinema e do teatro Jessie Buckley na nova versão dirigida por Rebecca Frecknall.

"Ele é o ator mais trabalhador e responsável com quem já trabalhei", disse Frecknall sobre Redmayne. "Sua ética de trabalho é incrível e seu amor pelo papel, a produção e a equipe é absolutamente maravilhoso, então ele é uma verdadeira âncora para a peça".

O musical vencedor do Prêmio Tony foi apresentado originalmente na Broadway em 1966 e contém canções como "Willkommen".

Ele se baseou em "Adeus a Berlim", romance de Christopher Isherwood de 1939, que retrata em parte a vida noturna nos cabarés da capital alemã nos últimos anos da República de Weimar.

Indagada sobre como a pandemia de Covid-19 afetou os ensaios e a produção do espetáculo, Frecknall respondeu: "É desafiador, mas nunca nos detém e poderia ter sido muito mais duro com a atitude errada, então todos são brilhantes por fazer acontecer".

A nova versão será apresentada no Kit Kat Club londrino até maio.