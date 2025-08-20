Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Eclipse, iate de US$ 700 milhões, volta a navegar após mais de dois anos parado por sanções

O superiate do bilionário russo possui 24 cabines, duas piscinas, helipontos e capacidade para 70 tripulantes

Quando foi construído, em 2010, o Eclipse tornou-se o maior iate do mundo (Getty Images/Getty Images)

Quando foi construído, em 2010, o Eclipse tornou-se o maior iate do mundo (Getty Images/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 06h19.

O superiate Eclipse, que pertence ao bilionário russo Roman Abramovich, voltou a se movimentar após permanecer atracado no distrito de Marmaris, na Turquia, por mais de dois anos. O navio de luxo é avaliado em cerca de US$ 700 milhões e já foi considerado o maior iate do mundo, com 162 metros de comprimento.

A embarcação permaneceu na Turquia após Abramovich ser sancionado pelo governo do Reino Unido em março de 2023, em razão de supostos vínculos com o presidente russo Vladimir Putin.

Após a sanção, vários bens do bilionário foram congelados ou vendidos, enquanto seus iates foram transferidos para águas consideradas mais seguras. O Business Insider destacou que o navio deve chegar a um porto próximo de Istambul em 21 de agosto, possivelmente para reparos.

Estrutura

O iate foi projetado pelo designer britânico Terence Disdale e levou quatro anos e meio para ser construído. Ele tem:

  • Helipontos: dois, incluindo um na proa que contribui para o comprimento da superestrutura.
  • Cabines: 24 para hóspedes, das quais 17 são VIP.
  • Comodidades: academia, spa com sauna, sala de massagem, discoteca, duas piscinas, jacuzzis e salão de beleza.
  • Tripulação: capacidade para 70 pessoas.
  • Veículos a bordo: três barcos de lançamento e um minissubmarino capaz de mergulhar até 50 metros.
  • Segurança: sistema de detecção de mísseis de fabricação alemã.
  • Materiais de construção: casco de aço e superestrutura de alumínio.

A manutenção de um superiate desse porte é complexa e cara. Especialistas ouvidos pelo BI indicam que os custos anuais podem chegar a 10% do valor de construção, incluindo seguro e taxas de atracação, que isoladamente podem somar US$ 350 mil por ano.

Quando foi construído, em 2010, o Eclipse tornou-se o maior iate do mundo. Apesar de boatos sobre outros iates maiores, o projeto priorizou arquitetura e funcionalidade em vez de recordes. O estilo do Eclipse é inspirado em embarcações militares, e o iate já esteve atracado em locais como Manhattan, em 2013.

Acompanhe tudo sobre:IatesTurquiaRússia

Mais de Casual

Esse país se tornou queridinho dos brasileiros para viagens de luxo

H&M chega ao Brasil: tudo o que você precisa saber sobre a marca sueca

Festa com Alok apresenta o maior residencial spa da América Latina que será construído em Itajaí

Tiggo 7: o que saber antes de comprar um dos SUVs mais desejados da vez

Mais na Exame

Minhas Finanças

Carros campeões de venda em julho têm apólices de seguro mais caras em São Paulo; veja ranking

Tecnologia

Governo da Índia planeja proibir apostas online com dinheiro real

Mundo

EUA dependem do Brasil para fazer carne moída, diz entidade americana que pede fim das tarifas

Casual

Esse país se tornou queridinho dos brasileiros para viagens de luxo