Eclipse, iate de US$ 700 milhões, volta a navegar após mais de dois anos parado por sanções

Quando foi construído, em 2010, o Eclipse tornou-se o maior iate do mundo (Getty Images/Getty Images)
Redatora
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 06h19.
O superiate Eclipse, que pertence ao bilionário russo Roman Abramovich, voltou a se movimentar após permanecer atracado no distrito de Marmaris, na Turquia, por mais de dois anos. O navio de luxo é avaliado em cerca de US$ 700 milhões e já foi considerado o maior iate do mundo, com 162 metros de comprimento.
A embarcação permaneceu na Turquia após Abramovich ser sancionado pelo governo do Reino Unido em março de 2023, em razão de supostos vínculos com o presidente russo Vladimir Putin.
Após a sanção, vários bens do bilionário foram congelados ou vendidos, enquanto seus iates foram transferidos para águas consideradas mais seguras. O Business Insider destacou que o navio deve chegar a um porto próximo de Istambul em 21 de agosto, possivelmente para reparos.
O iate foi projetado pelo designer britânico Terence Disdale e levou quatro anos e meio para ser construído. Ele tem:
A manutenção de um superiate desse porte é complexa e cara. Especialistas ouvidos pelo BI indicam que os custos anuais podem chegar a 10% do valor de construção, incluindo seguro e taxas de atracação, que isoladamente podem somar US$ 350 mil por ano.
Quando foi construído, em 2010, o Eclipse tornou-se o maior iate do mundo. Apesar de boatos sobre outros iates maiores, o projeto priorizou arquitetura e funcionalidade em vez de recordes. O estilo do Eclipse é inspirado em embarcações militares, e o iate já esteve atracado em locais como Manhattan, em 2013.