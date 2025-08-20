Eclipse, iate de US$ 700 milhões, volta a navegar após mais de dois anos parado por sanções

O superiate Eclipse, que pertence ao bilionário russo Roman Abramovich, voltou a se movimentar após permanecer atracado no distrito de Marmaris, na Turquia, por mais de dois anos. O navio de luxo é avaliado em cerca de US$ 700 milhões e já foi considerado o maior iate do mundo, com 162 metros de comprimento.

A embarcação permaneceu na Turquia após Abramovich ser sancionado pelo governo do Reino Unido em março de 2023, em razão de supostos vínculos com o presidente russo Vladimir Putin.

Após a sanção, vários bens do bilionário foram congelados ou vendidos, enquanto seus iates foram transferidos para águas consideradas mais seguras. O Business Insider destacou que o navio deve chegar a um porto próximo de Istambul em 21 de agosto, possivelmente para reparos.

Estrutura

O iate foi projetado pelo designer britânico Terence Disdale e levou quatro anos e meio para ser construído. Ele tem:

Helipontos: dois, incluindo um na proa que contribui para o comprimento da superestrutura.

Cabines: 24 para hóspedes, das quais 17 são VIP.

Comodidades: academia, spa com sauna, sala de massagem, discoteca, duas piscinas, jacuzzis e salão de beleza.

Tripulação: capacidade para 70 pessoas.

Veículos a bordo: três barcos de lançamento e um minissubmarino capaz de mergulhar até 50 metros.

Segurança: sistema de detecção de mísseis de fabricação alemã.

Materiais de construção: casco de aço e superestrutura de alumínio.

A manutenção de um superiate desse porte é complexa e cara. Especialistas ouvidos pelo BI indicam que os custos anuais podem chegar a 10% do valor de construção, incluindo seguro e taxas de atracação, que isoladamente podem somar US$ 350 mil por ano.

Quando foi construído, em 2010, o Eclipse tornou-se o maior iate do mundo. Apesar de boatos sobre outros iates maiores, o projeto priorizou arquitetura e funcionalidade em vez de recordes. O estilo do Eclipse é inspirado em embarcações militares, e o iate já esteve atracado em locais como Manhattan, em 2013.