É verdade que a Ralph Lauren poderá ser comprada pela LVMH?

O grupo LVMH comprou a Tiffany & Co há pouco mais de um ano. Mas parece que o conglomerado do mercado de luxo — que já tem marcas como Bvlgari, Christian Dior, Fendi, Louis Vuitton, Rimowa e TAG Heuer — está mirando em mais uma aquisição: a americana Ralph Lauren, em sequência aos movimentos recentes para aumentar a participação nos Estados Unidos.

E é o próprio Ralph Lauren, fundador da grife há 55 anos, que se manteve no conselho e como chief creative office, quem está analisando a proposta. Com 82 anos de idade, o executivo e desenhista já analisa os planos de sucessão na companhia, de acordo com o site Axos, que revelou as negociações. Entretanto, oficialmente, nenhuma das empresas confirmou a aproximação.

Duramente afetada pela pandemia, a Ralph Lauren retomou o crescimento nos últimos meses — com a redução das restrições de circulação e a própria melhoria da economia mundial. De acordo com os analistas de mercado, também houve outros pontos importantes para a marca americana nos últimos meses, como o lançamento de coleções de roupas para o metaverso.

Qual é o plano da LVMH caso a marca realmente seja colocada sob o guarda-chuva? Provavelmente serão replicadas algumas das medidas que foram adotadas com a Tiffany & Co — agora comandada por Alexandre Arnault, filho do bilionário Bernard Arnault, chefe do conglomerado de marcas de luxo —, como reestruturação da marca e rebranding focado em públicos mais jovens.

Financeiramente, essa movimentação faria sentido e caberia no orçamento da LVMH: o grupo é dez vezes maior que a Ralph Lauren e a aquisição pode inflar o valor das ações (o que seria ótimo para os investidores). Por outro lado, não há nenhuma formalização da proposta e esse vazamento pode ser apenas um pretexto para atrair novos interessados nessa disputa pela marca.

