É sempre necessário decantar o vinho? Philippe Rothschild explica

Mesmo quem não tem um decanter em casa, já deve ter visto esse recipiente alguma vez na vida. Mas afinal, para que serve um decanter e como se usa?

"A função do decanter é fazer com que o vinho 'respire' ao entrar em contato com o oxigênio. Desta forma, a bebida engarrafada por longos anos consegue demonstrar a sua complexidade aromática", explica Philippe de Nicolay Rothschild fundador da Edega.

O vinho pode também ser "aerado". O aerador é muito utilizado em vinhos jovens para que liberem seus aromas e sabores.

Existem dois tipos de decanter para operações distintas: o primeiro com uma superfície mais estreita e o outro com uma superfície mais larga, que pode ser utilizado para alguns vinhos de safras antigas para separar o líquido dos possíveis sedimentos que se formaram ao longo do tempo.

