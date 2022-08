É possível harmonizar vinho com comida japonesa? Veja as recomendações

Já ficou em dúvida de qual vinho escolher para harmonizar com sushis e sashimis? Para Philippe de Nicolay Rothschild, fundador do e-commerce Edega, há duas recomendações: o Laberinto Trumao Sur Sauvignon Blanc 2019 e o Casa Marin Riesling Miramar 2021.

No caso do Sauvignon Blanc, se destaca a cor amarela-esverdeada brilhante, enquanto as notas balsâmicas, muito mineral, e potentes aromas de avelã e tomilho ressaltam ao nariz. Já o Riesling de cor amarela palha brilhante é leve, refrescante, aromático, saboroso e mineral, com acidez natural alta e sabores de pêssego caramelizados.

Laberinto Trumao Sur Sauvignon Blanc 2019

Casa Marin Riesling Miramar 2021