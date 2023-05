É moda ou detergente? Ypê lança coleção na São Paulo Fashion Week

A Ypê, uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, está ansiosa com a estreia nas passarelas. Em breve serão apresentadas peças de roupa desenvolvidas pela empresa em parceria com a Martins, marca do estilista Tom Martins, um dos principais nomes da mais recente leva de talentos da moda brasileira.

A coleção será composta de peças exclusivas, desenvolvidas com tecnologia inovadora e conceito criativo em colaboração também com a biodesigner espanhola Paula Ulargui Escalona. O debute da marca de detergentes acontece no maior palco da moda brasileira: o São Paulo Fashion Week.

Neste semestre o evento acontece de 25 a 28 de maio, em diversos espaços da capital paulista, como Komplexo Tempo, o SENAC Faustolo, o Shopping Iguatemi e o Theatro Municipal, em um momento de intensas novidades no cenário da moda.

Como será a coleção da Ypê

Ainda não há detalhes sobre as roupas, segredo bem guardado por enquanto pelas marcas. A foto que ilustra esta reportagem é de uma coleção da Martins, que não é a da colaboração com a Ypê. Mas a parceria vai além dos desfiles.

A parceria com a SPFW faz parte da estratégia da empresa de estar cada vez mais alinhada com um dos seus principais pilares, a inovação. É parte também do intento da Ypê dese aproximar dos consumidores que gostam do tema moda, valorizam roupas e, portanto, são usuários de amaciantes concentrados.

“Quando temos um produto inovador, frequentemente, é um desafio para as marcas impactar e explicar de forma interessante, didática e surpreendente os benefícios desse novo produto aos consumidores”, diz Cesar Nicolau, diretor de marketing da Ypê.

Recentemente a marca relançou a linha de amaciantes concentrados e trouxe a uma tecnologia exclusiva chamada powercaps. Segundo a Ypê, essa tecnologia entrega como principal benefício uma perfumação que dura por até 90 dias nas roupas, sem perder a entrega de maciez e o cuidado com os tecidos e as cores.

Espaço para fotos para o Instagram

“Justamente nesse desafio de contar essa novidade é que entra a parceria com SPFW e com o Tom Martins e a Paula Ulargui”, diz Nicolau. “Através de uma ideia disruptiva, executada por eles, vamos demonstrar essa explosão de perfumação do amaciante concentrado Ypê, um perfume que surge e fica nas roupas.”

A tecnologia powercaps é fruto de investimento da Ypê em pesquisa e desenvolvimento de produtos, e atua a partir do rompimento das microcápsulas de perfume, que são liberadas durante o uso da roupa. O produto está disponível em nove versões.

Na semana de moda paulistana a Ypê vai expor o amaciante concentrado em um espaço instagramável para estimular o engajamento nas mídias sociais. O estande que será aberto para visitação do público convidado terá o conceito “90 dias de perfumação intensa” e contará com peças do desfile após a apresentação do dia 25, primeiro do evento, para que os convidados possam conhecer o trabalho do criador bem de perto, além da linha completa do amaciante concentrado. Agora é aguardar pela apresentação.