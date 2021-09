Morre Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, aos 52 anos

Filho do cantor Roberto Carlos, o produtor musical Dudu Braga morreu nesta quarta-feira, 8, aos 52 anos, com câncer irreversível no peritônio, membrana que envolve a parede abdominal. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O radialista deixa a mulher Valeska, com quem era casado há 17 anos e tinha Laura, de 5 anos.

Dudu lutava contra a doença desde setembro do ano passado e, mesmo passando por tratamentos, teve uma piora em seu estado de saúde nos últimos dias. Em 2019, ele já havia passado por dois tratamentos contra câncer de pâncreas.

Em sua última postagem no Instagram, há três dias, Dudu fez uma homenagem à mulher, Valeska, e à filha Laura, de 5 anos: "Minhas paixões! Foto de um dia muito especial! #BabyLaura #Amor".

Filho do primeiro casamento de Roberto Carlos com Nice Rossi, Dudu nasceu com glaucoma congênito, em 1968. Como não havia tratamento no Brasil na época, o cantor levou o filho para a Holanda. Lá, ele passou por sete cirurgias quando estava com apenas 15 dias de vida.

"Quem quiser depois ouvir aquela música do meu pai, As Flores do Jardim da Nossa Casa, na verdade, eram as flores do hospital em que estava sendo operado com 15 dias. Essa música já mostra a dor de um pai em relação ao problema do filho. Ele compôs na Holanda. Se com uma gripe de nossos filhos a gente já fica desesperado, imagina você ter um filho com algum tipo de deficiência, né? Ninguém está preparado para isso, por mais que a gente fale. Nenhum pai e nenhuma mãe estão preparados para ter um filho com deficiência. A gente vai aprendendo a ser pai, a ser mãe, com o crescimento de nossos filhos e a gente sempre espera o melhor. Fui criado em um lar de muito afeto. Essa relação com meu pai sempre foi de amizade, de muito amor", declarou ele ao Estadão, no ano passado.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.