Duda Beat lança primeira coleção de roupas com a C&A

No dia a dia, a cantora Duda Beat diz ter preferência por peças básicas, como um bom par de calças jeans, camiseta e tênis. Porém, quem acompanha a trajetória da pernambucana na música, sabe que no palco não há espaço para o minimalismo. "O que eu uso no palco externaliza o que eu falo nas canções. No primeiro disco, eu usava mangas bufantes e muito pink. Já no segundo disco eu parti para um lado mais sóbrio, com tons de preto e bege", diz a cantora que lança hoje sua primeira coleção em parceria com a C&A.

Batizadas de Heartbeat e Bédi Beat, as linhas incluem peças românticas, com corações à flor da pele, em tons de pink em corsets, alfaiataria de peças de tweed, conjuntos de blazers-colete com minissaias, jaqueta jeans e top cropped nos moldes arredondados de um coração.

A linha Heartbeat traz ainda, amarrações e recortes assimétricos e peças de street style com uma pegada sexy, estilo que Duda veste nos palcos. Dentre as peças criadas estão vestido em jersey, top cropped e blusas em tule transparente.

"Sempre me interessei por moda, porque sempre me encantou. Eu também acho que isso se deve ao fato de eu ser libriana e me interessar por moda, de beleza, de de tudo que envolve esse universo aí então eh é uma ligação muito forte assim muito muito forte", diz a cantora.

Já as criações para a linha Bédi Beat, se distanciam do romantismo, com uma cartela dark e rebelde com macaquinho de veludo, top cropped com recortes frontais e laterais, além de estampas gráficas da colaboração na blusa de tule e no vestido, com frases de canções icônicas do repertório de Duda e de seu momento atual: “Prazer, meu nome é mulher”, “Bixinho” e “Te represento, enfrento a vida.”

"O convite para co-criar com a C&A surgiu há algum tempo e foi muito comemorado. A C&A é uma marca que eu sou fã e que está na minha vida desde criança. Me lembro quando era pequenininha e minha mãe me levava às lojas para comprar minhas roupinhas", diz a cantora.

“Nosso time de desenvolvimento de produtos trabalhou ativamente junto à Duda e sua equipe para garantir que as referências e inspirações trazidas por ela estariam refletidas em todas as peças de Heartbeat e Bédi Beat. E isso vem em um grande momento para nós, que estreamos como look oficial do Rock in Rio Brasil 2022, co-patrocinando o palco Subset, onde a Duda se apresentará pela primeira vez no evento”, diz Fernando Sahb, Gerente de PR, Influência e Projetos Especiais da C&A.

O lançamento de C+A + Duda Beat, acontece hoje (22) e em lojas C&A selecionadas pelo Brasil a partir de amanhã (23). A collab também comemora o primeiro show de Duda, no dia 8 de setembro, no Rock in Rio.

