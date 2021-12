Drake se retira de corrida por prêmios Grammy

O rapper canadense Drake se retirou da disputa pelos prêmios Grammy, desistindo de suas duas indicações para a maior honraria da indústria musical, afirmaram fontes próximas ao músico.

Drake, de 35 anos, conquistou duas indicações no mês passado na categoria de rap: melhor álbum de rap por "Certified Lover Boy" e melhor performance de rap por sua canção "Way 2 Sexy".

As fontes disseram que o pedido para deixar de ser considerado foi feito pelo rapper e por seus empresários, mas o motivo não foi informado.

O site da Academia de Gravação estava sendo atualizado na segunda-feira para retirar as indicações de Drake da lista do Grammy, afirmaram as fontes.

Drake, cujo ábum "Certified Lover Boy" foi um dos mais vendidos de 2021, tem uma relação controversa com o Grammy.

No ano passado, Drake criticou o Grammy por deixar de fora o compatriota canadense The Weeknd completamente de sua lista de indicações. Em 2019, Drake se recusou a se apresentar na cerimônia e então criticou a premiação do palco.

"Eu gostaria que vocês soubessem que estamos jogando um esporte baseado em opinião, e não um esporte baseado em fatos", disse Drake ao aceitar o Grammy por seu single "God's Plan".

"É um negócio no qual às vezes cabe a algumas pessoas que podem não entender o que um garoto miscigenado do Canadá tem a dizer ou uma garota latina de Nova York ou qualquer outra pessoa", acrescentou Drake.