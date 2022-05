Douglas Souza vai jogar em São Paulo para conciliar carreira de influencer

O campeão olímpico Douglas Souza anunciou nesta semana que vai retomar sua carreira no vôlei. Ele ainda não revelou qual time irá defender, mas tem um bom motivo para jogar em São Paulo. De acordo com o "Lance!", Douglas quer conciliar as carreiras de atleta e de celebridade na capital paulista.

Após rescindir seu contrato com um clube italiano e retornar ao Brasil, o jogador tirou alguns meses de descanso e decidiu não defender mais a seleção brasileira por motivos de saúde mental. Neste momento de sua carreira, Douglas preza por ter mais tempo livre e cuidar do psicológico.

Neste contexto, o melhor cenário para o jogador de 26 anos seria atuar em São Paulo. Ele contou através das redes sociais que "fechou com um time", mas fez mistério. Ainda de acordo com a publicação, Farmaconde/São José dos Campos, Vôlei Renata, de Campinas, Sesi-SP e Guarulhos entraram na briga pelo atleta, enquanto Douglas e seu empresário analisam a melhor proposta.

Douglas é paulista de Santa Bárbara D'Oeste, e já declarou que não pretende abrir mão de passar mais tempo com a família e os amigos, além de poder conciliar seus contratos publicitários. Apesar de estar quase certa a sua permanência em São Paulo, ele disse só poderá revelar o destino no final do mês.

O ponteiro não entra em quadra desde dezembro, quando deixou o Tonno Callipo Volley, de Vibo Valentia, na Itália, no meio da temporada. Douglas já retomou os trabalhos físicos para recuperar o tempo perdido após o período de ausência no vôlei.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.