Dos uniformes às medalhas: os planos da LVMH para os Jogos de Paris

Após três anos das Olimpíadas de Tóquio, os Jogos Olímpicos de 2024 serão sediados em Paris. Enquanto grande parte do mundo se volta à capital francesa por 30 dias, a LVMH, maior empresa de luxo do mundo, se movimenta para entrar nos holofotes.

Sob liderança de Bernard Arnault, marcas de joias, moda, bebidas e hotelaria farão parte do evento. "A LVMH apelou a várias das suas Maisons para aplicarem o seu talento criativo para mostrar o savoir-faire único da França durante esta celebração global do desporto de alto nível", anuncionou o conglomerado. "Muitas Maisons LVMH tiveram origem em Paris, e Paris sempre esteve intimamente ligada à história e ao sucesso do Grupo, que por sua vez está profundamente ligado à cidade".

A relojoaria e joalheria Chaumet, está desenvolvendo as medalhas de ouro, prata e bronze que serão distribuídas aos vencedores das Olimpíadas e Paraolimpíadas. Além dos metais preciosos, o centro de cada medalha possui uma autêntica peça de ferro da Torre Eiffel, coletada durante a renovação do monumento.

"As equipes criativas da Chaumet propuseram um lado específico de Paris que presta homenagem à França e à Cidade Luz, ao mesmo tempo que ecoa os códigos criativos da Maison. O hexágono, um emblema visual que simboliza a França, também é uma figura querida por Chaumet. Reprisado no vocabulário de estilo da Maison, o símbolo de oito lados que também representa a França é amplificado por uma série de raios que evocam o brilho da nação que sedia os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024", anunciou a LVMH em comunicado.

O outro lado das medalhas ilustra o renascimento dos Jogos Olímpicos modernos na Grécia. Nike, a deusa grega da vitória, é retratada tendo como pano de fundo a Acrópole saindo do Estádio Panatenaico, onde foram realizadas as primeiras Olimpíadas Modernas em 1896.

Para esta edição, a Torre Eiffel se junta à Acrópole, em homenagem aos Jogos Olímpicos Antigos na Grécia, bem como aos Jogos Modernos, que este ano celebram cem anos dos Jogos Olímpicos de Verão de 1924.

Já a marca de moda Berluti, está desenvolvendo os uniformes que a delegação francesa vestirá durante a cerimônia de abertura dos Jogos.

Os artigos de couro da Louis Vuitton, que já são usados ​​para transportar prêmios como a Copa do Mundo e o troféu das finais da NBA, também estarão em Paris.

As marcas de vinhos e destilados da Moët Hennessy fornecerão seus produtos como parte de programas de hospitalidade durante os Jogos. Já a Sephora será parceira do Revezamento da Tocha Olímpica, com ativações ao público ao longo de todo o percurso do revezamento.

Segundo o Wall Street Journal, a onipresença da LVMH durante os Jogos custará 150 milhões de euros, fazendo com que o grupo seja o maior patrocinador local do evento.

“Os Jogos são em Paris e a LVMH representa a imagem da França”, disse Antoine Arnault, filho mais velho de Bernard e presidente da Berluti ao WSJ. “Não poderíamos deixar de fazer parte disso".