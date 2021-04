Dos campos para o streaming: David Beckham tem série na Disney+ confirmada

Há alguns meses os rumores de que o astro de futebol, David Beckham, ganharia uma série, acabaram de ser confirmados pela Disney+ com o título: Save Our Squad (Salve Nosso Time).

Ainda sem data de estreia marcada, a série, co-produzida pela Twenty Twenty e pela produtora de Beckham, o Studio 99, trará o ícone dos campos retornando a Londres, cidade onde cresceu e deu seus primeiros chutes em campo. Na capital inglesa, ele será o treinador de uma equipe de base e trará todo o seu conhecimento para levar a equipe a subir na liga.

Por trás da produção executiva está Sean Doyle, recente contratação da Disney+. “Esta é uma oportunidade fantástica de mostrar a importância e o impacto do futebol de base nas comunidades do Reino Unido. A série será emocionante, dramática, edificante e cheia de coração e coragem, tudo o que David tinha em seu próprio dias de jogo”, comentou Doyle.

À imprensa, o jogador disse: “É fantástico fazer o 'Save Our Squad' com a Twenty Twenty e iluminar o futebol de base que experimentei enquanto crescia e que tanto me deu no início da minha vida no futebol. Tive a sorte de ter uma longa e bem-sucedida carreira de jogador e agora ter a oportunidade de retribuir a essas comunidades como mentor, é incrível. Desenvolver e nutrir jovens talentos é muito importante no jogo e é ótimo trabalhar com a Disney+ neste projeto.”

Ainda nesta semana, o jogador fez sua estreia na televisão como parte do MipTV, que em tempos normais, teria ocorrido em Cannes. Na apresentação, ele trouxe informações sobre o lançamento de sua produtora e os projetos previstos para o Studio 99, incluindo o “Salve Nosso Time”.

Segundo a Vanity Fair, "outros projetos incluem "A Whole New Ball Game", traçando a história contemporânea da Premier League; "World War Shoe", uma minissérie documental que mostra a história não contada por trás das marcas esportivas Adidas e Puma; e a próxima cinebiografia definitiva de David Beckham."

Salve Nosso Time faz parte dos mais de 50 títulos originais europeus com estreia até 2024 na Disney+.