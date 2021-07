Doritos paga 20 mil dólares a adolescente por encontrar “salgadinho raro”

Mesmo sem promoções dentro dos pacotes de Doritos, uma adolescente da Austrália irá receber 20 mil dólares da marca.

A estudante de 13 anos, Rylee Stuart, publicou no TikTok um vídeo em que mostra um Doritos cheio de ar, diferente do padrão da marca, que geralmente são planos.

Na legenda do vídeo, Stuart pergunta aos seguidores: "Encontrei um Doritos estufado. Isso é valioso ou devo apenas comer?".

Após o sucesso do vídeo, com mais de 4,3 milhões de visualizações, a jovem decidiu colocar o item à venda no eBay. Com lances de 100 mil dólares, o item foi retirado do ar.

"Papai disse que comprou o pacote e merecia o valor. Mas eu comi o pacote e encontrei o salgadinho, então acredito que o prêmio seja meu", disse Rylee ao site australiano 9news.

Porém, a marca de salgadinhos decidiu recompensar a jovem pelo “espírito empreendedor”.

"Ficamos muito impressionados com a ousadia e espírito empreendedor de Rylee, por isso queríamos ter certeza de que a família Stuart fosse recompensada por sua criatividade e amor por Doritos”, disse a diretora de marketing Vandita Pandey 9news.

"Tem sido um turbilhão de dias para Rylee e sua família e nós amamos seguir sua história", completou.

Esta não é a primeira vez que um alimento com formato diferente vai a leilão. Um nugget de frango em formato de personagem do jogo "Between Us" foi vendido recentemente por 136.050 dólares.